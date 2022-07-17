Стадион: Центральный (Овидиу)
2:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
3'
29'
2:0
30'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
10
Морар
Влад
80
Питу
Алекси
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Морар ВладНападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
-
28 Гросу ДариусЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ион РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вииторул Констанца
Университатя Крайова
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
35 матчей
34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грамени Константин
|1
|1
|Питу Алекси
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|2
|1
|Кольич Элвир
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Александру
|0
|1
|Папп Пол
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1
Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Университатя Крайова
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вииторул Констанца
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|0:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вииторул Констанца
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Университатя Крайова
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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