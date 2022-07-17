Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Robert Ion навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Судье надоело, что Robert Ion тянет время и он наказал его горчичником

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Вииторул Констанца играла лучше в этом тайме.

46' Неделку Драгош пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Асамоа Самуэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Бауса Хуан пробил со штрафного прямо в стенку

40' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Andrea Compagno нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Marius Croitoru из команды Университатя Крайова слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

30' Третий свой гол забил Артян Андрей . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

29' Г О О О О Л - Артян Андрей забивает с левой ноги!

28' Как он промахнулся? Andrea Compagno имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Andrea Compagno оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игрок команды Университатя Крайова делает подачу своему товарищу по команде.

20' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

16' William Baeten нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Эначе Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Попеску Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Кики Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.