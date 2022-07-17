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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Вииторул Констанца
2:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
3' Гол
Грамени Константин
2:0
29' Гол
Артян Андрей
30' Желтая карточка
Marius Croitoru
44' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
51' Желтая карточка
Эначе Габриэль
2:1
57' Гол
Сидибе Секу
69' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
79' Желтая карточка
Ион Роберт
90'+5
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
11
Торже
Андрей-Габриэль
10
Морар
Влад
31
Robert
Dimitrie
Popa
44
Эначе
Габриэль
35
Andre
Duarte
5
Jeremy
Huyghebaert
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
11
Кицу
Аурелиан
33
Andrea
Compagno
Вииторул Констанца
Университатя Крайова

История личных встреч

Вииторул Констанца
Университатя Крайова

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

35 матчей

34.3%
20%
45.7%
12 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Л1ГА
4:1
Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Артян Андрей 1 1
Грамени Константин 1 1
Питу Алекси 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 2 1
Сидибе Секу 1 0.5
Кольич Элвир 0 0
Иван Андрей 0 0
Бауса Хуан 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ион Роберт 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Александру 0 1
Marius Croitoru 1 0
Папп Пол 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1
Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
7. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
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