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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 20'
Университатя
0'
4' Желтая карточка
Шербан Сорин

Ход матча

4'
Шербан Сорин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Университатя
1.22
6.80
17.00
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
77
Шербан
Сорин
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
11
Попеску
Октавиан
33
Andrei
Gorcea
24
Ромеро
Роберто
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
22
Пырвулеску
Пауль
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
8
Martin
Remacle
27
Кипчу
Александру
11
Тескан
Драгош
9
Бэлан
Адриан
ФКСБ
Университатя

История личных встреч

ФКСБ
Университатя

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛIГЛ
0:2
ЛIГЛ
1:0
ЛI
0:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ДА
2:1
ДА
3:0
ДА
1:2
ДА
4:0
ДА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шербан Сорин 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Македония Гёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0
Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0
Университатя
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0
Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Университатя - Дунэря Кэлэраши 3:0 Германнштадт - Университатя 0:2 Университатя - Конкордия Кьяжна 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
6. ФКСБ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Университатя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
6. ФКСБ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
8. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • Первый тайм
  • 20'
    Контроль мяча: ФКСБ: 60%, Университатя: 40%.
  • Травма, повреждение
    19'
    Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает неудачный навес.
  • 19'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    18'
    Пырвулеску Пауль возвращается на поле.
  • 18'
    Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    Университатя
    1.22
    6.80
    17.00
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