Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
4'
Владение мячом
77
Шербан
Сорин
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
18
Илие
Флорин
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Оайдэ РэзванНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Matei Moraru
-
-
Главный тренер: Erik Lincar
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
ФКСБ
Университатя
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шербан Сорин
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Македония Гёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0
Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0
Университатя
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0
Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Университатя - Дунэря Кэлэраши 3:0 Германнштадт - Университатя 0:2 Университатя - Конкордия Кьяжна 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|ФКСБ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Университатя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|ФКСБ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Университатя
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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