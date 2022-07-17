Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Команда Университатя имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Команда Университатя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Университатя

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' ФКСБ выполняет удар от ворот.

45' Пырвулеску Пауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Крецу Валентин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Удар от ворот произведет Университатя

42' Удар от ворот произведет Университатя

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ФКСБ пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Ромеро Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дава Джойским предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Университатя , будет отменен из-за фола.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Команда Университатя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Университатя

22' Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает неудачный навес.

18' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Пырвулеску Пауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Пырвулеску Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

16' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Университатя

14' Denis Ispas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Эджума Малком имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

13' Илие Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Octavian Popescu из команды ФКСБ отдал передачу, которая была заблокирована.

11' Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

10' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ФКСБ выполняет удар от ворот.

8' Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' ФКСБ выполняет удар от ворот.

6' Филип Иоан не смог попасть в створ ударом издали

6' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Университатя

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

3' Удар от ворот произведет Университатя

2' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля