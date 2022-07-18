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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Ботошани
3:2
Второй тайм: 67'
Киндия Тырговиште
0'
1:0
3' Пенальти
Майлат Себастьян
1:1
13' Гол
Шербан Андрей
27' Желтая карточка
Болдор Деян
2:1
29' Гол
Флореску Эдуард
30' Желтая карточка
Mateus Criciuma
3:1
31' Гол
Майлат Себастьян
3:2
48' Гол
Михаю Андреас
62' Красная карточка
Кэпушэ Тибериу
1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
10
Тирковеану
Андрей
18
Перяну
Овидиу
27
Флореску
Эдуард
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
8
Дулка
Марко
77
Шербан
Андрей
17
Шамед
Нассер
59
Попадюк
Дору
10
Негуц
Кристиан
Ботошани
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Ботошани
Киндия Тырговиште

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 (1) 2
Флореску Эдуард 1 1
Mateus Criciuma 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаю Андреас 1 1
Шербан Андрей 1 1
Негуц Кристиан 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болдор Деян 1 0

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0
Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0
Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ботошани 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ботошани 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Киндия Тырговиште 2:3 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Ботошани 3:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
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    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Киндия Тырговиште
    2.27
    2.95
    4.10
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