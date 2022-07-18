Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Denis Dumitrascu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

Андрей Шербан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

47' Команда Ботошани играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Ботошани

40' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште в офсайде

37' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Флореску Эдуард из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Болдор Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Отличные скиллы показывает Камара Секу , обводя своих соперников

35' Daniel Celea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Шамед Нассер получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Майлат Себастьян забивает с правой ноги!

31' Отличные скиллы показывает Майлат Себастьян , обводя своих соперников

31' Перяну Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Болдор Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Mateus Criciuma совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Безумный фол. Mateus Criciuma грубо играет против соперника. Пострадал Denis Dumitrascu

29' Mateus Criciuma навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

28' Mateus Criciuma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Болдор Деян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Цигэнашу Александр наказан за толчок Андрей Шербан

23' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Флореску Эдуард из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Ботошани выполняет удар от ворот.

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает неудачный навес.

19' Перяну Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

19' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

18' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Камара Секу из команды Ботошани делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

18' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Cristian Negut нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Отличные скиллы показывает Попадюк Дору , обводя своих соперников

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Майлат Себастьян наказан за толчок Андрей Шербан

15' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

15' Плохо сыграл Болдор Деян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Попадюк Дору выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Болдор Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Cristian Negut сделал результативную передачу.

13' Г О О О О Л - Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

11' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Патаке Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Шамед Нассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Майлат Себастьян наказан за толчок Cristian Negut

8' Шамед Нассер из команды Киндия Тырговиште направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Команда Ботошани забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О О Л - Майлат Себастьян из команды Ботошани забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Catalin Cabuz прыгнул вправо!

1' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола