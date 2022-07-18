Стадион: Муниципальный, Ботошани
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ПенальтиМайлат Себастьян
1:1
13' ГолШербан Андрей
27' Желтая карточкаБолдор Деян
2:1
29' ГолФлореску Эдуард
30' Желтая карточкаMateus Criciuma
3:1
31' ГолМайлат Себастьян
3:2
48' ГолМихаю Андреас
62' Красная карточкаКэпушэ Тибериу
68' Вторая желтая карточкаMateus Criciuma
90'+4
Ход матча
3'
1:0
13'
1:1
27'
29'
30'
31'
48'
3:2
62'
68'
Владение мячом
32
Шерони
Алин
17
Камара
Секу
25
Болдор
Деян
17
Шамед
Нассер
59
Попадюк
Дору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Elad Shahaf
-
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Риза РобертНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
История личных встреч
Ботошани
Киндия Тырговиште
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|2
|Флореску Эдуард
|1
|1
|Mateus Criciuma
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаю Андреас
|1
|1
|Шербан Андрей
|1
|1
|Негуц Кристиан
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|1
|1
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Болдор Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0
Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0
Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Волунтари
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Петролул Плоешти
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Петролул Плоешти
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Волунтари
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Волунтари
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Петролул Плоешти
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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