Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Denis Dumitrascu не смог попасть в створ ударом издали

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште делает неудачный навес.

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Cristian Cherchez

85' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Цигэнашу Александр наказан за толчок Cornel Dinu

83' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Terrence Tisdell оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Плохо сыграл Болдор Деян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

82' Elad Shahaf навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Удар от ворот произведет Ботошани

81' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Ботошани

79' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Плохо сыграл Victor Dican - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Патаке Андрей наказан за толчок Adrian Ionita

77' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Флореску Эдуард уходит с поля и его заменяет Terrence Tisdell

76' Удар от ворот произведет Ботошани

75' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

75' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

75' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Игрок Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает пас партнеру.

73' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Adrian Ionita наказан за толчок Камара Секу

71' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

69' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

68' Безумный фол. Mateus Criciuma грубо играет против соперника. Пострадал Adrian Ionita

68' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Тактическая замена. Шамед Нассер уходит с поля и его заменяет Cornel Dinu

67' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Adrian Ionita

66' Майлат Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Cristian Negut наказан за толчок Шерони Алин

64' Флореску Эдуард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' УДАЛЕНИЕ! - Кэпушэ Тибериу тянет соперника за майку и получает красную карточку

62' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

62' Denis Dumitrascu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

61' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Ботошани

59' Андрей Шербан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Плохо сыграл Цигэнашу Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тактическая замена. Тирковеану Андрей уходит с поля и его заменяет Elad Shahaf

56' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Ботошани

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Флореску Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

54' Andreas Mihaiu из команды Киндия Тырговиште пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

54' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ботошани выполняет удар от ворот.

52' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Забив гол, Киндия Тырговиште сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

48' Г О О О О Л - Andreas Mihaiu правой ногой классно пробил с лета.

48' Вратарь парирует удар, который нанес Шамед Нассер , и мяч снова в игре

48' Патаке Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Тактическая замена. Попадюк Дору уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu