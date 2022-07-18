Стадион: Илие Оана
0:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаValentin Ticu
22' Undefined phrase: football_event_Думитриу Лучан
63' Желтая карточкаМелеке Ульрих
69' Желтая карточкаМатрикарди Патрисио
88' Желтая карточкаТамаш Габриэль
90' Желтая карточкаBart Meijers
90' Желтая карточкаЖаир
0:1
90' ПенальтиФлоря Даниэль
90' Желтая карточкаКостин Кристиан
90' Желтая карточкаMarian Huja
90' Желтая карточкаФлоря Даниэль
90'+7
Ход матча
18'
22'
63'
72'
88'
90'
90'
90'
0:1
90'
90'
90'
Владение мячом
12
Аврам
Раул
11
Сэто
Такаюки
24
Marius
Cioiu
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
12 Аврам РаулВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
98 Mario Bratu
-
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
-
28 Ionut Andres
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Петролул Плоешти
Волунтари
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|1
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Жаир
|1
|0
|Bart Meijers
|1
|0
|Marian Huja
|1
|0
|Valentin Ticu
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1
Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0 АСУ Политехнича - Петролул Плоешти 0:3 Петролул Плоешти - Университатя 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0
Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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