Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Cristian Costin тянет время и он наказал его горчичником

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Петролул Плоешти играла лучше в этом тайме.

47' Дроппа Лукаш из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Волунтари выполняет удар от ворот.

43' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Головой пробил Ивановски Мирко , но голкипер отбил его в поле!

42' Отличные скиллы показывает Marius Cioiu , обводя своих соперников

42' Cristian Costin из команды Волунтари сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

40' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Lucian Dumitriu наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

38' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Marius Cioiu наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Волунтари

33' Хорошую попытку сделал Лопеш Марселу . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Cristian Costin из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

32' Немец Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

29' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Петролул Плоешти отменен из-за положения "вне игры".

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' Г О О О О О Л! Петролул Плоешти забивает! Lucian Dumitriu отличился.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Valentin Ticu получил желтую карточку от судьи

18' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Мелеке Ульрих наказан за толчок Lucian Dumitriu

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Cristian Costin из команды Волунтари делает неудачный навес.

15' Отличные скиллы показывает Cristian Costin, обводя своих соперников

14' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Волунтари

11' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру