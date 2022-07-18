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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Петролул Плоешти
0:1
Конец матча
Волунтари
0'
18' Желтая карточка
Valentin Ticu
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Думитриу Лучан
63' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
69' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
88' Желтая карточка
Тамаш Габриэль
90' Желтая карточка
Bart Meijers
90' Желтая карточка
Жаир
0:1
90' Пенальти
Флоря Даниэль
90' Желтая карточка
Костин Кристиан
90' Желтая карточка
Marian Huja
90' Желтая карточка
Флоря Даниэль
90'+7
12
Аврам
Раул
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
5
Valentin
Ticu
24
Marius
Cioiu
22
Ивановски
Мирко
7
Грозав
Георге-Теодор
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
23
Влад
Александру
3
Мелеке
Ульрих
6
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
Петролул Плоешти
Волунтари

История личных встреч

Петролул Плоешти
Волунтари

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 (1) 1

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 1 0
Жаир 1 0
Bart Meijers 1 0
Marian Huja 1 0
Valentin Ticu 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Костин Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1
Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0 АСУ Политехнича - Петролул Плоешти 0:3 Петролул Плоешти - Университатя 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0
Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Волунтари вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Петролул Плоешти: 48%, Волунтари: 52%.
  • 96'
    Marian Huja из команды Петролул Плоешти пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 96'
    Аврам Раул навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    95'
    Флоря Даниэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    95'
    Marian Huja грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 95'
    Контроль мяча: Петролул Плоешти: 48%, Волунтари: 52%.
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Мерлой Джордже из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Marian Huja
  • 95'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    94'
    Судье надоело, что Cristian Costin тянет время и он наказал его горчичником
  • 94'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • 93'
      Команда Волунтари забила решающий гол в последние минуты игры!
    • Описание гола
      92'
      Г О О О О О Л - Флоря Даниэль из команды Волунтари забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Raul Avram прыгнул не в ту сторону.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      91'
      Рефери не любит споров - именно за это Жаир сейчас получил желтую
    • Желтая карточка
      91'
      Bart Meijers получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 91'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Волунтари пробьет пенальти!
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Петролул Плоешти: 51%, Волунтари: 49%.
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 89'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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