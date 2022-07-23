Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ботошани выполняет удар от ворот.

27' Раца Вадим из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Влад Александру из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Andrei Dragu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

21' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Матрикарди Патрисио получил желтую карточку от судьи

19' Камара Секу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ботошани выполняет удар от ворот.

18' Матч возобновлен

17' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

16' Отличный пас сделал Армаш Игорь из команды Волунтари . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок Флоря Даниэль из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ботошани выполняет удар от ворот.

10' Раца Вадим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Волунтари выполняет удар от ворот.

9' Игрок Камара Секу из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Волунтари выполняет удар от ворот.

7' Отличный пас сделал Elad Shahaf из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

6' Ботошани выполняет удар от ворот.

5' Cristian Costin не смог попасть в створ ударом издали

5' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Мелеке Ульрих наказан за толчок Elad Shahaf

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Волунтари начинает с центра поля