Стадион: Орашенеч
Ход матча
Владение мячом
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
16
Elad
Shahaf
17
Камара
Секу
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
-
16 Elad ShahafПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волунтари
Ботошани
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
22 матча
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.5
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|2 (1)
|1
|Флореску Эдуард
|1
|0.5
|Mateus Criciuma
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|1
|1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1
Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1
Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Волунтари
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ботошани
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Волунтари
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Волунтари
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Ботошани
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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