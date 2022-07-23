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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Волунтари
0:0
Первый тайм: 37'
Ботошани
0'
19' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио

Ход матча

19'
Матрикарди Патрисио
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
Ботошани
2.45
3.16
3.66
Все Коэффициенты
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
23
Влад
Александру
8
Рэдуц
Михай
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
1
Пап
Эдуард
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
2
Сно
Саквилл
77
Andrei
Dragu
16
Elad
Shahaf
18
Перяну
Овидиу
27
Флореску
Эдуард
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Волунтари
Ботошани

История личных встреч

Волунтари
Ботошани

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 (1) 0.5
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 (1) 1
Флореску Эдуард 1 0.5
Mateus Criciuma 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Костин Кристиан 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 1 1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1
Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1
Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Волунтари 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ботошани 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Волунтари 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Волунтари 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Ботошани 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • 35'
    Контроль мяча: Волунтари: 64%, Ботошани: 36%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Мелеке Ульрих наказан за толчок Elad Shahaf
  • 34'
    Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Раца Вадим из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 31'
    Волунтари контролирует мяч.
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    Лучшие коэффициенты
    Волунтари
    Ничья
    Ботошани
    2.45
    3.16
    3.66
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