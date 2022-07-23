Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Ботошани

89' Армаш Игорь не смог попасть в створ ударом издали

89' Плохо сыграл Шерони Алин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Алийи Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Игрок Алийи Насер из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

87' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Terrence Tisdell наказан за толчок Армаш Игорь

84' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О О Л - Terrence Tisdell из команды Ботошани легко посылает мяч в пустые ворота правой! Terrence Tisdell легко с этим справился!

82' Муссис Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Армаш Игорь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Mihai Popa отбил мяч на угловой после удара Terrence Tisdell из штрафной площади.

78' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Ботошани

74' Игрок Фюлёп Лоран из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

74' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

71' Cristian Costin из команды Волунтари навешивает в штрафную с рикошетом.

71' Удар от ворот произведет Волунтари

71' Тирковеану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

71' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Ботошани

69' Тактическая замена. Камара Секу уходит с поля и его заменяет Terrence Tisdell

69' Тактическая замена. Elad Shahaf уходит с поля и его заменяет Тирковеану Андрей

66' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Волунтари выполняет удар от ворот.

65' Должен был быть гол! Камара Секу имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

65' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Волунтари выполняет удар от ворот.

62' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Рэдуц Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Рэдуц Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Флореску Эдуард получил желтую карточку от судьи

58' Флореску Эдуард бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

56' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Волунтари выполняет удар от ворот.

55' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Eduard Pap отбил мяч на угловой после удара Флоря Даниэль из штрафной площади.

54' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

52' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Флоря Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Флоря Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Рэдуц Михай бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

49' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля