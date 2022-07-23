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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Волунтари
0:1
Конец матча
Ботошани
0'
19' Желтая карточка
Матрикарди Патрисио
58' Желтая карточка
Флореску Эдуард
81' Желтая карточка
Армаш Игорь
0:1
82' Гол
Terrence Tisdell
90'+5
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
23
Влад
Александру
8
Рэдуц
Михай
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
11
Флоря
Даниэль
77
Немец
Адам
1
Пап
Эдуард
6
Victor
Dican
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
2
Сно
Саквилл
77
Andrei
Dragu
16
Elad
Shahaf
18
Перяну
Овидиу
27
Флореску
Эдуард
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
Волунтари
Ботошани

История личных встреч

Волунтари
Ботошани

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флоря Даниэль 1 (1) 0.5
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 2 (1) 1
Флореску Эдуард 1 0.5
Terrence Tisdell 1 0.5
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 2 0
Флоря Даниэль 1 0
Армаш Игорь 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Костин Кристиан 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 1 1
Флореску Эдуард 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1
Волунтари - Orleta Kielce 12:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Волунтари - ФКСБ 2:2 Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1
Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Академика Клинчени - Ботошани 0:4 Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
7. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • Второй тайм
  • 95'
    Terrence Tisdell из команды Ботошани сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ботошани вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волунтари: 53%, Ботошани: 47%.
  • 95'
    Волунтари выполняет удар от ворот.
  • 95'
    Тирковеану Андрей из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
  • 95'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      92'
      Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      92'
      Фюлёп Лоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 91'
      Мелеке Ульрих из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
    • 91'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Волунтари 0:1 Ботошани онлайн

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