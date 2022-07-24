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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Сепси
0:0
Первый тайм: 40'
Арджеш
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Арджеш
1.60
3.90
7.20
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
13
Матей
Космин
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
21
Бэрбуц
Кристиан
9
Тудорие
Александру
11
Штефэнеску
Мариус
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
70
Яколиш
Антонио
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
11
Alexandru
Isfan
Сепси
Арджеш

История личных встреч

Сепси
Арджеш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домашкан Виталий 1 0.5
Паун Николае 1 0.5
Димитров Радослав 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертран Дориан 2 1
Яколиш Антонио 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меца Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0
ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2
Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Арджеш 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Сепси 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
6. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сепси 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Арджеш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • 39'
    Митря Богдан из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    39'
    Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
  • 38'
    Marius Stefanescu из команды Сепси делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 38'
    Родригес Хонатан II из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Калкан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.
  • 37'
    Матей Космин из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • 37'
      Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Бэрбуц Кристиан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
    • 36'
      Думитреску Андрес из команды Сепси делает неудачный навес.
    • 36'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Митря Богдан из команды Сепси делает пас партнеру.
    • 35'
      Marius Stefanescu бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
    • 35'
      Матей Космин из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
    • 35'
      Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 61%, Арджеш: 39%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Арджеш
    1.60
    3.90
    7.20
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    Где смотреть матч Сепси 0:0 Арджеш онлайн

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