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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Сепси
4:0
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
49' Пенальти
Матей Космин
51' Желтая карточка
Паун Николае
54' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
59' Желтая карточка
Тофан Костинел
2:0
60' Гол
Митря Богдан
3:0
63' Гол
Штефэнеску Мариус
78' Желтая карточка
Думитреску Андрес
4:0
80' Гол
Головфка Кэтэлин
90'+1
33
Никзули
Роланд
45
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
13
Матей
Космин
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
21
Бэрбуц
Кристиан
9
Тудорие
Александру
11
Штефэнеску
Мариус
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
23
Мариус
Марсел
Константин
92
Майк
Сестор
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
6
Нжик
Тони
70
Яколиш
Антонио
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
11
Alexandru
Isfan
Сепси
Арджеш

История личных встреч

Сепси
Арджеш

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 1 0.5
Матей Космин 1 (1) 0.5
Митря Богдан 1 0.5
Домашкан Виталий 1 0.5
Головфка Кэтэлин 1 0.5
Паун Николае 1 0.5
Димитров Радослав 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертран Дориан 2 1
Яколиш Антонио 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думитреску Андрес 2 0
Митря Богдан 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Паун Николае 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латовлевич Ясмин 1 0
Меца Давид 1 0
Тофан Костинел 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0
ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2
Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Университатя Крайова 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Университатя Крайова 1 0 1 0 2 - 2 1
8. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Университатя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Университатя Крайова 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
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