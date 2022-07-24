Стадион: Stadionul Sepsi
0'
1:0
49' ПенальтиМатей Космин
51' Желтая карточкаПаун Николае
54' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
59' Желтая карточкаТофан Костинел
2:0
60' ГолМитря Богдан
3:0
63' ГолШтефэнеску Мариус
78' Желтая карточкаДумитреску Андрес
4:0
80' ГолГоловфка Кэтэлин
90'+1
Ход матча
49'
1:0
51'
54'
59'
60'
63'
80'
4:0
Владение мячом
13
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Вианна ФабиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
-
27 Дониса ЖулиоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Сепси
Арджеш
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.5
|Матей Космин
|1 (1)
|0.5
|Митря Богдан
|1
|0.5
|Домашкан Виталий
|1
|0.5
|Головфка Кэтэлин
|1
|0.5
|Паун Николае
|1
|0.5
|Димитров Радослав
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертран Дориан
|2
|1
|Яколиш Антонио
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Митря Богдан
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Меца Давид
|1
|0
|Тофан Костинел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0
ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3
Арджеш
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Арджеш - Слатина 1:0 Арджеш - УТА Арад 2:0 Арджеш - Миовени 2:2 Капфенберг - Арджеш 2:2
Арджеш - Волунтари 0:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Университатя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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