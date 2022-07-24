Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Сепси имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Как он промахнулся? Бертран Дориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Майк Сестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Латовлевич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Греаб Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Яколиш Антонио из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Marius Stefanescu наказан за толчок Майк Сестор

40' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Tony Njike выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Плохо сыграл Мариус Марсел Константин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

38' Marius Stefanescu из команды Сепси делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

38' Калкан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

37' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бэрбуц Кристиан наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

36' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Marius Stefanescu бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

35' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Tony Njike из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...

28' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Alexandru Isfan из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Сепси выполняет удар от ворот.

27' Бертран Дориан из команды Арджеш не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Арджеш

24' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Удар от ворот произведет Арджеш

22' Тудорие Александру из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

18' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

18' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

14' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Греаб Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Майк Сестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Плохо сыграл Чоботарю Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Сепси выполняет удар от ворот.

7' Alexandru Isfan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Бэрбуц Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

5' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Арджеш

3' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Тудорие Александру наказан за толчок Tony Njike

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля