Стадион: Газ Метан
1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
6'
1:0
Владение мячом
44
Denis
Ispas
18
Илие
Флорин
16
Филип
Иоан
27
Мартич
Иван
2
Папп
Пол
30
Вынэ
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Matei Moraru
-
Главный тренер: Erik Lincar
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя
Университатя Крайова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филип Иоан
|1
|0.5
|Бэлан Адриан
|1
|0.5
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густаво Важенин
|2
|0.5
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.5
|Сидибе Секу
|1
|0.25
|Andrea Compagno
|1
|0.25
|Бауса Хуан
|0
|0
|Аким Влад
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Denis Ispas
|1
|0
|Пирес Ромарио
|1
|0
|Andrei Gorcea
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Александру
|0
|1
|Marius Croitoru
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Асамоа Самуэль
|1
|0
|Jeremy Huyghebaert
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Andrea Compagno
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0
Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Университатя - Дунэря Кэлэраши 3:0 Германнштадт - Университатя 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0
Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Университатя
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Университатя Крайова
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|6.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Университатя
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Университатя Крайова
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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