Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Университатя имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Университатя

46' Отличные скиллы показывает Иван Андрей , обводя своих соперников

46' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Иван Андрей получает желтую карточку за нырок

45' Какой промах! Филип Иоан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

44' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Бэлан Адриан не смог попасть в створ ударом издали

40' Удар от ворот произведет Университатя

40' George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' George Cimpanu из команды Университатя Крайова сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

39' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Бэлан Адриан не смог попасть в створ ударом издали

35' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Идет дождь, трудные условия для игроков.

32' Удар от ворот произведет Университатя

31' Вэтэжелу Богдан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Филип Иоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Папп Пол получил желтую карточку от судьи

25' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Бэлан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вэтэжелу Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Пырвулеску Пауль получил желтую карточку от судьи

19' Матч возобновлен

18' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Martin Remacle нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

17' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Давид Лазар не дал случится голу! Кипчу Александру должен был забивать, но Давид Лазар сделал отличный сейв

10' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Филип Иоан забивает ударом с правой ноги!

6' Martin Remacle навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Удар от ворот произведет Университатя

4' Мартич Иван не смог попасть в створ ударом издали

4' Denis Ispas выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Илие Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола