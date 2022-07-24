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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Университатя
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
6' Гол
Филип Иоан
20' Желтая карточка
Пырвулеску Пауль
26' Желтая карточка
Папп Пол
45' Желтая карточка
Иван Андрей
1:1
64' Гол
Папп Пол
66' Желтая карточка
Ромеро Роберто
81' Желтая карточка
Густаво Важенин
81' Желтая карточка
Пирес Ромарио
90'+4
33
Andrei
Gorcea
24
Ромеро
Роберто
44
Denis
Ispas
18
Илие
Флорин
22
Пырвулеску
Пауль
8
Martin
Remacle
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
7
Эли
Лопес
9
Бэлан
Адриан
27
Кипчу
Александру
1
Лазар
Давид
27
Мартич
Иван
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
30
Вынэ
Йонуц
7
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
Университатя
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя
Университатя Крайова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ДА
3:0
ДА
3:0
ДА
2:0
ДА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филип Иоан 1 0.5
Бэлан Адриан 1 0.5
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густаво Важенин 2 0.5
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.5
Папп Пол 1 0.25
Сидибе Секу 1 0.25
Andrea Compagno 1 0.25
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Аким Влад 0 0
Кольич Элвир 0 0
Иван Андрей 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 2 0
Пырвулеску Пауль 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Denis Ispas 1 0
Andrei Gorcea 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Матею Александру 0 1
Marius Croitoru 1 0
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Асамоа Самуэль 1 0
Jeremy Huyghebaert 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Иван Андрей 1 0
Andrea Compagno 1 0
Баярам Штефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1 Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0
Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Университатя - Дунэря Кэлэраши 3:0 Германнштадт - Университатя 0:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:1 Влазния Шкодер - Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2
Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1 Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 1 2 1 7 - 6 5
4. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
7. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
8. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Университатя 2 0 2 0 2 - 2 2
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Университатя Крайова 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
11. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
12. ЧФР Клуж 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
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