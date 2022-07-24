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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Рапид Бухарест
2:0
Перерыв
ФКСБ
0'
1:0
19' Гол
Дуганджич Марко
24' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
2:0
40' Гол
Сэпунару Кристиан

Ход матча

19'
Дуганджич Марко
(Ионицэ Александру II)
1:0
24'
Сэпунару Кристиан
 
40'
Сэпунару Кристиан
(Дуганджич Марко)
2:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
ФКСБ
3.40
3.35
2.41
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
29
Буэнна
Рашид
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
18
Эджума
Малком
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
9
Стойка
Янис
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Рапид Бухарест
ФКСБ

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
75%
4 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 1 0.5
Сэпунару Кристиан 1 0.5
Ионицэ Александру II 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.5

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэпунару Кристиан 1 0
Григоре Драгош 1 0
Црепуля Любян 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Шербан Сорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 1 2 1 7 - 6 5
4. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Рапид Бухарест 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Университатя 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ФКСБ 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рапид Бухарест 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ФКСБ 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
11. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Университатя Крайова 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
10. ЧФР Клуж 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Рапид Бухарест 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ФКСБ 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 49%, ФКСБ: 51%.
  • 50'
    Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Дава Джойским из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Florin Stefan
  • 49'
    Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    ФКСБ пытается что-то создать.
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    ФКСБ
    3.40
    3.35
    2.41
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