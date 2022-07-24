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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Рапид Бухарест
2:0
Конец матча
ФКСБ
0'
1:0
19' Гол
Дуганджич Марко
24' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
2:0
40' Гол
Сэпунару Кристиан
58' Желтая карточка
Радунович Ристо
58' Желтая карточка
Молдован Хорациу
59' Желтая карточка
Дуганджич Марко
79' Желтая карточка
Црепуля Любян
82' Желтая карточка
Кордя Андрей
88' Желтая карточка
Попеску Октавиан
90'+6
31
Молдован
Хорациу
13
Мораис
Жуниор
II
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
3
Штефан
Флорин
14
Кяйт
Маттиас
4
Црепуля
Любян
10
Ионицэ
Александру
II
7
Antonio
Sefer
45
Дуганджич
Марко
9
Костаче
Ионуц
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
29
Буэнна
Рашид
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
18
Эджума
Малком
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
9
Стойка
Янис
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
ФКСБ

История личных встреч

Рапид Бухарест
ФКСБ

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
75%
4 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 1 0.5
Сэпунару Кристиан 1 0.5
Ионицэ Александру II 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.5

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Црепуля Любян 2 0
Сэпунару Кристиан 1 0
Григоре Драгош 1 0
Молдован Хорациу 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шербан Сорин 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 1 2 1 7 - 6 5
4. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Рапид Бухарест 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Университатя 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Университатя Крайова 2 0 1 1 2 - 3 1
6. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
10. ЧФР Клуж 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
12. ФКСБ 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • Второй тайм
  • 96'
    Рапид Бухарест заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 45%, ФКСБ: 55%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
  • 95'
    Стойка Янис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 95'
    Adrian Sut из команды ФКСБ делает передачу одноклубнику.
  • 95'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Якоб Паул
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Alexandru Marian Musi нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 93'
    Alexandru Marian Musi из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 93'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 93'
    Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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    • 93'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
    • 93'
      Кяйт Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Фол, нарушение
      92'
      Судья сигнализирует, что Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест поставил подножку. Пострадал Alexandru Marian Musi
    • 92'
      Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 91'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      91'
      Кяйт Маттиас возвращается на поле.
    • 90'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 2:0 ФКСБ онлайн

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