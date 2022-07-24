Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ох, нехорошо это выглядит. Кяйт Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Кяйт Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Рефери не любит споров - именно за это Octavian Popescu сейчас получил желтую

88' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Попеску Овидиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Попеску Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Тэнасе Флорин пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

86' Црепуля Любян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Радунович Ристо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Кордя Андрей получил желтую карточку от судьи

80' Octavian Popescu нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

80' Джейсон Папо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Мораис Жуниор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Костаче Ионуц уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

73' Костаче Ионуц нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

73' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Дава Джойским из команды ФКСБ

72' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

66' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Олару Дариус из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Stefan Tarnovanu не дал случится голу! Костаче Ионуц должен был забивать, но Stefan Tarnovanu сделал отличный сейв

65' Florin Stefan разрезает оборону соперника отличным пасом

65' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Дуганджич Марко получил желтую карточку от судьи

58' Рефери не любит споров - именно за это Horatiu Moldovan сейчас получил желтую

58' Рефери не любит споров - именно за это Радунович Ристо сейчас получил желтую

57' Стойка Янис наказан за толчок Horatiu Moldovan

56' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

55' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Какой промах! Тэнасе Флорин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

52' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Какой промах! Стойка Янис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

48' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

46' Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Adrian Sut