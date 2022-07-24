Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолДуганджич Марко
24' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
2:0
40' ГолСэпунару Кристиан
58' Желтая карточкаРадунович Ристо
58' Желтая карточкаМолдован Хорациу
59' Желтая карточкаДуганджич Марко
79' Желтая карточкаЦрепуля Любян
82' Желтая карточкаКордя Андрей
88' Желтая карточкаПопеску Октавиан
90'+6
Ход матча
19'
40'
58'
58'
59'
79'
82'
88'
Владение мячом
14
Кяйт
Маттиас
29
Буэнна
Рашид
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
История личных встреч
Рапид Бухарест
ФКСБ
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
75%
4 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|1
|0.5
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.5
|Ионицэ Александру II
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.5
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Црепуля Любян
|2
|0
|Сэпунару Кристиан
|1
|0
|Григоре Драгош
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Санкт-Пёльтен - Рапид Бухарест 3:2 Миовени - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 8:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сабуртало - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1
Фарул Констанца - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|4.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Университатя
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|ФКСБ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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