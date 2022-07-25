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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
Киндия Тырговиште
1:1
Конец матча
Германнштадт
0'
0:1
2' Гол
Ороиан Александру
1:1
9' Гол
Daniel Celea
51' Желтая карточка
Опрут Рауль
90'+5
33
Кабуз
Каталин
15
Дину
Корнел
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
80
Думитрашку
Денис
5
Воробьев
Модест
8
Дулка
Марко
10
Негуц
Кристиан
17
Шамед
Нассер
77
Шербан
Андрей
19
Попа
Даньел
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
7
Петреску
Петришор
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
Киндия Тырговиште
Германнштадт

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Германнштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
Л1ГБ
0:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шербан Андрей 1 0.5
Михаю Андреас 1 0.5
Daniel Celea 1 0.5
Негуц Кристиан 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альхассан Баба 2 1
Паращив Даниэль 1 0.5
Ороиан Александру 1 0.5
Бейян Флориан 0 0
Петреску Петришор 0 0
Попеску Кэлин 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэпушэ Тибериу 0 1
Болдор Деян 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балауре Сильвиу 1 0
Опрут Рауль 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 1 2 1 7 - 6 5
4. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Германнштадт 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Рапид Бухарест 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Университатя 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 3 - 4 1
12. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
9. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
12. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Университатя Крайова 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Петролул Плоешти 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
10. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
11. ФКСБ 1 0 0 1 0 - 2 0
12. ЧФР Клуж 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в группу А
  • — Выход в группу Б
  • 94'
    Германнштадт пытается что-то создать.
  • 93'
    Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • Травма, повреждение
    92'
    Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали
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