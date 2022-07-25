Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ionut Stoica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Petrisor Petrescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Судья свистит. Cornel Dinu атаковал сзади соперника. Это Calin Popescu заработал своей команде штрафной

Petrisor Petrescu пробил со штрафного прямо в стенку

Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Cosmin Atanase

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Andreas Mihaiu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Petrisor Petrescu задерживает мяч рукой

43' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

43' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

42' Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ionut Stoica выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

40' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт пробил со штрафного, но очень мимо цели.

38' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Судья сигнализирует, что Андрей Шербан из команды Киндия Тырговиште поставил подножку. Пострадал Petrisor Petrescu

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Германнштадт выполняет удар от ворот.

17' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт делает неудачный навес.

15' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

15' Sota Mino выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Штрафной исполнил Попа Даньел , после его удара Пламен Илиев сделал классный сейв. Угловой

9' Андрей Шербан сделал результативную передачу.

9' ГОООООЛ - Daniel Celea Киндия Тырговиште забивает ударом головой

9' Андрей Шербан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Паращив Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Паращив Даниэль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

5' Petrisor Petrescu из команды Германнштадт подал угловой слева.

5' Daniel Celea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Германнштадт выполняет удар от ворот.

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Команда Германнштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Ороиан Александру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

2' Плохо сыграл Catalin Cabuz - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Cornel Dinu ошибается в защите.

2' Отличные скиллы показывает Бутян Михай , обводя своих соперников

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Германнштадт начинает с центра поля