Стадион: Илие Оана
1:1
Конец матча
Ход матча
2'
9'
1:1
51'
Владение мячом
15
Дину
Корнел
25
Болдор
Деян
17
Шамед
Нассер
19
Попа
Даньел
23
Илиев
Пламен
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
16 Saeed Issah
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Германнштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шербан Андрей
|1
|0.5
|Михаю Андреас
|1
|0.5
|Daniel Celea
|1
|0.5
|Негуц Кристиан
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альхассан Баба
|2
|1
|Паращив Даниэль
|1
|0.5
|Ороиан Александру
|1
|0.5
|Бейян Флориан
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэпушэ Тибериу
|0
|1
|Болдор Деян
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Киндия Тырговиште - Конкордия Кьяжна 1:0 Конкордия Кьяжна - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 3:0 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 0:2 Миовени - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Газ-Метан Медиаш - Киндия Тырговиште 0:4 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 ФКСБ - Киндия Тырговиште 3:2
Германнштадт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2 Газиантепспор - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Шкупи 2:0 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Университатя - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 1:3 Униря Слобозия - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Германнштадт 1:4 Германнштадт - Университатя 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Конкордия Кьяжна 2:1 Германнштадт - Униря Слобозия 2:0 АСУ Политехнича - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя 0:2 Германнштадт - Дунэря Кэлэраши 6:0 Химки - Германнштадт 0:0 Конкордия Кьяжна - Германнштадт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|4.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Университатя
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Петролул Плоешти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|ФКСБ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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