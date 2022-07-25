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Румыния: Первая лига

2022-2023

Стадион:
УТА Арад
2:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
11' Гол
Микулеску Давид
23' Желтая карточка
Marian Huja
55' Желтая карточка
Батха Идриз
2:0
69' Гол
Микулеску Давид
90' Желтая карточка
Ивановски Мирко
90'+5
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
22
Ходжалари
Эрион
19
Батха
Идриз
5
Каскини
Баутиста
10
Микулеску
Давид
20
Уббинк
Корнелис
7
Отеле
Филип
28
Кешерю
Клаудиу
12
Аврам
Раул
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
44
Думитриу
Лучан
8
Жаир
5
Valentin
Ticu
24
Marius
Cioiu
22
Ивановски
Мирко
7
Грозав
Георге-Теодор
УТА Арад
Петролул Плоешти

История личных встреч

УТА Арад
Петролул Плоешти

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛIГЛ
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 2 1
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Ходжалари Эрион 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Huja 2 0
Тамаш Габриэль 1 0
Жаир 1 0
Bart Meijers 1 0
Valentin Ticu 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1
УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0
Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0 АСУ Политехнича - Петролул Плоешти 0:3 Петролул Плоешти - Университатя 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Ботошани 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Университатя Крайова 4 1 2 1 7 - 6 5
4. Сепси 2 1 1 0 6 - 2 4
5. Германнштадт 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Рапид Бухарест 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Арджеш 2 1 0 1 2 - 4 3
8. УТА Арад 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Волунтари 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Университатя 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 3 - 4 1
13. ФКСБ 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Петролул Плоешти 2 0 0 2 0 - 3 0
15. Миовени 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Сепси 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Германнштадт 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Арджеш 1 1 0 0 2 - 0 3
5. УТА Арад 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЧФР Клуж 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Рапид Бухарест 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
12. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Волунтари 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Миовени 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ботошани 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Волунтари 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сепси 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Университатя Крайова 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 2 - 3 0
9. Петролул Плоешти 1 0 0 1 0 - 2 0
10. ФКСБ 1 0 0 1 0 - 2 0
11. ЧФР Клуж 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рапид Бухарест 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Миовени 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Арджеш 1 0 0 1 0 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 2 0
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