Стадион: Arena Francisc Neuman
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолМикулеску Давид
23' Желтая карточкаMarian Huja
55' Желтая карточкаБатха Идриз
2:0
69' ГолМикулеску Давид
90' Желтая карточкаИвановски Мирко
90'+5
Ход матча
11'
1:0
23'
55'
69'
2:0
90'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
12
Аврам
Раул
8
Жаир
24
Marius
Cioiu
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Стахл АлбертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
12 Аврам РаулВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Нападающий
-
-
98 Mario Bratu
-
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
История личных встреч
УТА Арад
Петролул Плоешти
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|2
|1
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|2
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Ходжалари Эрион
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Huja
|2
|0
|Тамаш Габриэль
|1
|0
|Жаир
|1
|0
|Bart Meijers
|1
|0
|Valentin Ticu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арджеш - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 2:1 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Войводина - УТА Арад 2:1
УТА Арад - Марица Пловдив 5:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Миовени 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:0 Сепси - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 0:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 4:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 УТА Арад - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0
Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0 АСУ Политехнича - Петролул Плоешти 0:3 Петролул Плоешти - Университатя 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|4.
|Сепси
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Германнштадт
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Рапид Бухарест
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Арджеш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|УТА Арад
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Волунтари
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Университатя
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|ФКСБ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Петролул Плоешти
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Миовени
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сепси
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Германнштадт
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|УТА Арад
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Волунтари
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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