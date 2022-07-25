Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Бенга Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Бенга Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Петролул Плоешти нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

84' Эрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Тактическая замена. Отеле Филип уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Жаир не смог попасть в створ ударом издали

77' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ходжалари Эрион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Борца Флорин пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

73' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Фантастический гол, где все сам сделал Микулеску Давид

69' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Каскини Баутиста не смог попасть в створ ударом издали

68' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тамаш Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Simon Mazarache пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

65' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

57' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Батха Идриз получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Ходжалари Эрион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Эрико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Чеботару Евгений навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Чеботару Евгений