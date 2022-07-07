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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
УЭ Санта-Колома
0:1
Конец матча
Брейдаблик
0'
0:1
14' Гол
Торвальдссон Исак
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Торвальдссон Исак
Прогнозы 97
УЭ Санта-Колома 22.7% (22)
X 14.4% (14)
Брейдаблик 62.9% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торвальдссон Исак 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Сан-Жулиа 0:0 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 3:2
УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 2:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Энгордани 1:0 Ордино - УЭ Санта-Колома 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 0:4 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Эспортиу Каррои 1:2 Энгордани - УЭ Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 1:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2 УЭ Санта-Колома - Сан-Жулиа 1:1
Брейдаблик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0 Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1
Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Валюр 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Jason Dadi Svanthorsson уходит с поля. Йеоман Андри выходит вместо него
  • 85'
    Camilo Puentes уходит с поля. Marcel Sgro выходит вместо него
  • 85'
    Паредес Жоэль уходит с поля. Энтрена Хуан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Паредес Жоэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    77'
    Anton Ludviksson получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Tino Mendoza уходит с поля. Bruno Marcelo Gavim выходит вместо него
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Tino Mendoza получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Муминович Дамир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Tiago Portuga получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Isak Snaer Thorvaldsson бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 97
    УЭ Санта-Колома 22.7% (22)
    X 14.4% (14)
    Брейдаблик 62.9% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч УЭ Санта-Колома 0:1 Брейдаблик онлайн

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    Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:1 Брейдаблик

    Исход игры
    УЭ Санта-Колома
    22.7% (22)
    Ничья
    14.4% (14)
    Брейдаблик
    62.9% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.8% (26)
    Меньше
    73.2% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    37.11% (36)
    Нет
    62.89% (61)
    Популярный счёт
    0:2 Брейдаблик
    23.7% (23)
    0:1 Брейдаблик
    19.6% (19)
    1:0 УЭ Санта-Колома
    15.5% (15)
    1:2 Брейдаблик
    14.4% (14)
    1:1 Ничья
    11.3% (11)
    2:1 УЭ Санта-Колома
    6.2% (6)
    1:3 Брейдаблик
    3.1% (3)
    0:0 Ничья
    2.1% (2)
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