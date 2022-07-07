Стадион: Насьонал
0:1
Конец матча
Ход матча
14'
Бомбардиры внутри турнира
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торвальдссон Исак
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Сан-Жулиа 0:0 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 3:2
УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 2:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Энгордани 1:0 Ордино - УЭ Санта-Колома 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 0:4 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Эспортиу Каррои 1:2 Энгордани - УЭ Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 1:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2 УЭ Санта-Колома - Сан-Жулиа 1:1
Брейдаблик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0 Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1
Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Валюр 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:1 Брейдаблик
Исход игры
УЭ Санта-Колома
22.7% (22)
Ничья
14.4% (14)
Брейдаблик
62.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
26.8% (26)
Меньше
73.2% (71)
Обе команды забьют
Да
37.11% (36)
Нет
62.89% (61)
Популярный счёт
0:2 Брейдаблик
23.7% (23)
0:1 Брейдаблик
19.6% (19)
1:0 УЭ Санта-Колома
15.5% (15)
1:2 Брейдаблик
14.4% (14)
1:1 Ничья
11.3% (11)
2:1 УЭ Санта-Колома
6.2% (6)
1:3 Брейдаблик
3.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (2)
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