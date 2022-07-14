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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Брейдаблик
0:1
Первый тайм: 45'
УЭ Санта-Колома
0'
0:1
30' Гол
Паредес Жоэль

Ход матча

30'
0:1
Паредес Жоэль
Прогнозы 113
Брейдаблик 88.5% (100)
X 10.6% (12)
УЭ Санта-Колома 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
УЭ Санта-Колома
1.25
8.50
21.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брейдаблик
УЭ Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торвальдссон Исак 1 0.5
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0 Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0
Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Сан-Жулиа 0:0
Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 3:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 2:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Энгордани 1:0 Ордино - УЭ Санта-Колома 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 0:4 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Эспортиу Каррои 1:2 Энгордани - УЭ Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 1:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Marc Priego получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Паредес Жоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    David Virgili получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Брейдаблик 88.5% (100)
X 10.6% (12)
УЭ Санта-Колома 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
УЭ Санта-Колома
1.25
8.50
21.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брейдаблик 0:1 УЭ Санта-Колома онлайн

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Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 УЭ Санта-Колома

Исход игры
Брейдаблик
88.5% (100)
Ничья
10.6% (12)
УЭ Санта-Колома
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
29.73% (33)
Нет
70.27% (78)
Популярный счёт
2:0 Брейдаблик
39.8% (45)
1:0 Брейдаблик
15.9% (18)
2:1 Брейдаблик
15% (17)
3:0 Брейдаблик
11.5% (13)
1:1 Ничья
8% (9)
3:1 Брейдаблик
2.7% (3)
4:1 Брейдаблик
1.8% (2)
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Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
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