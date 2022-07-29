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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Пяст
0:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
11' Желтая карточка
Лавничак Алекс
39' Желтая карточка
Lukasz Lakomy
45' Желтая карточка
Райнер Константин
59' Желтая карточка
Alberto Toril
0:1
61' Гол
Гаприндашвили Торнике
64' Красная карточка
Гаприндашвили Торнике
86' Желтая карточка
Биззад Каспер
90'+6
26
Плах
Франтишек
2
Мосур
Ариэль
37
Райнер
Константин
4
Червински
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
6
Храпек
Михал
9
Alberto
Toril
18
Вильчек
Камиль
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
6
Маковский
Томаш
99
Lukasz
Lakomy
9
Гаприндашвили
Торнике
18
Стажиньски
Филип
26
Ходына
Кацпер
15
Долежал
Мартин
Пяст
3-4-1-2
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Заглембе Любин

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

25 матчей

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:3
ЭГА
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:2
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
0:0
ЭГА
0:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
КП
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаприндашвили Торнике 1 0.33

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Райнер Константин 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0
Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Легия 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
7. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Радомьяк Радом 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Легия 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Краковия 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Легия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Райнер Константин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Lukasz Lakomy получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Aleks Lawniczak получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пяст 0:1 Заглембе Любин онлайн

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