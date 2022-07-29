Стадион: Пяст
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЛавничак Алекс
39' Желтая карточкаLukasz Lakomy
45' Желтая карточкаРайнер Константин
59' Желтая карточкаAlberto Toril
0:1
61' ГолГаприндашвили Торнике
64' Красная карточкаГаприндашвили Торнике
86' Желтая карточкаБиззад Каспер
90'+6
Ход матча
11'
39'
59'
61'
86'
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дьенг ШейкуНападающий
-
-
-
33 Koki Hinokio
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Пяст
Заглембе Любин
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
25 матчей
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.33
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2 Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0
Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0
Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Легия
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Легия
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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