Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0'
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
11
Пих
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хавьер ТиагоВратарь
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Краковия
Легия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
32 матча
12.5%
18.8%
68.7%
4 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
2 победы 12 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|1
|0.33
|Хебо Матиас
|1
|0.33
|Лосаж Флорьян
|1
|0.33
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.67
|Мучи Эрнест
|1
|0.33
|Младенович Филип
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Легия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1
Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Легия
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Легия
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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