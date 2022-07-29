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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 13128
Краковия
3:0
Конец матча
Легия
0'
1:0
37' Гол
Ракочи Михал
49' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
49' Желтая карточка
Мишор Якуб
2:0
51' Пенальти
Patryk Makuch
56' Желтая карточка
Югас Якуб
64' Желтая карточка
Takuto Oshima
82' Желтая карточка
Кастрати Лирим
87' Желтая карточка
Яблонски Давид
3:0
90' Гол
Кялльман Беньямин
90'+7
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
85
Яблонски
Давид
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
8
Хебо
Матиас
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
29
Роуз
Линдси
23
Абу-Ханна
Джоэл
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
11
Пих
Роберт
39
Росолек
Мацей
Краковия
3-4-2-1
Легия
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Легия

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед

32 матча

12.5%
18.8%
68.7%
4 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
2 победы 12 ничьих 18 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:1
С
0:0
ЭГА
2:0
К
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
ЭГА
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:2
К
2:0
Э
0:0
OE
4:0
OE
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.67
Хебо Матиас 1 0.33
Кялльман Беньямин 1 0.33
Лосаж Флорьян 1 0.33
Patryk Makuch 1 (1) 0.33
Югас Якуб 0 0
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вшолек Павел 2 (1) 0.67
Мучи Эрнест 1 0.33
Младенович Филип 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Яблонски Давид 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Мишор Якуб 1 0
Takuto Oshima 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Жозуэ Филипе 2 0
Роуз Линдси 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Легия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1
Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
6. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
7. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Радомьяк Радом 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Ракочи Михал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 3:0 Легия онлайн

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