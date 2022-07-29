Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 13128
0'
1:0
37' ГолРакочи Михал
49' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
49' Желтая карточкаМишор Якуб
2:0
51' ПенальтиPatryk Makuch
56' Желтая карточкаЮгас Якуб
64' Желтая карточкаTakuto Oshima
82' Желтая карточкаКастрати Лирим
87' Желтая карточкаЯблонски Давид
3:0
90' ГолКялльман Беньямин
90'+7
Ход матча
37'
1:0
49'
49'
51'
2:0
56'
64'
80'
82'
87'
90'
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
29
Роуз
Линдси
99
Слиш
Бартош
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
11
Пих
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хавьер ТиагоВратарь
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Краковия
Легия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 18 побед
32 матча
12.5%
18.8%
68.7%
4 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
15.6%
46.9%
37.5%
5 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
2 победы 12 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.67
|Хебо Матиас
|1
|0.33
|Кялльман Беньямин
|1
|0.33
|Лосаж Флорьян
|1
|0.33
|Patryk Makuch
|1 (1)
|0.33
|Югас Якуб
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.67
|Мучи Эрнест
|1
|0.33
|Младенович Филип
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Яблонски Давид
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Роуз Линдси
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2
Легия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1
Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1 Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Гурник Ленчна - Легия 0:1 Легия - Шлёнск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|6.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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