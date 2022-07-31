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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
1:0
Перерыв
Ягеллония

Ход матча

8'
Алмквист Понтус
1:0
38'
 
Пуэрто Исраэль
Паздан Михал
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Ягеллония
1.57
4.33
6.20
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
18
Кухарчик
Михал
8
Дабровски
Дамьян
9
Алмквист
Понтус
27
Ковальчик
Себастьян
61
Смолиньски
Кацпер
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Аломерович
Златан
25
Цэру
Богдан
72
Скшипчак
Матеуш
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
22
Войцеховский
Оливье
27
Вдовик
Бартломей
74
Andrzej
Trubeha
11
Имас
Хесус
9
Бида
Бартош
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ягеллония
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Ягеллония

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
3:0
ЭГА
2:2
Э
1:2
Э
2:3
ЭГА
4:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:0
Э
0:0
К
4:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
1:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 2 0.67
Захович Лука 1 0.33
Алмквист Понтус 1 0.33
Дабровски Дамьян 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateusz Kowalski 1 0.33
Имас Хесус 1 0.33
Гуаль Марк 0 0
Andrzej Trubeha 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пржикрыл Томаш 1 0
Поспишил Мартин 1 0
Цэру Богдан 1 0
Имас Хесус 1 0
Гуаль Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1
КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2
Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Погонь Щецин 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
8. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Ягеллония 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Погонь Щецин 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ягеллония 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ягеллония 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Паздан Михал уходит с поля. Пуэрто Исраэль выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Алмквист Понтус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Ягеллония
1.57
4.33
6.20
Все Коэффициенты
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