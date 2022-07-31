Стадион: Stadion Rakow
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСореску Деян
14' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
22' Желтая карточкаИви Лопес
30' Желтая карточкаРаковитан Богдан
1:1
31' ГолPiotr Wlazlo
33' Желтая карточкаПясецки Фабиан
2:1
57' ГолПясецки Фабиан
3:1
71' ПенальтиИви Лопес
80' Желтая карточкаFabian Hiszpanski
3:2
85' ГолКасперкевич Аркадиуш
90'+7
Ход матча
4'
1:0
14'
22'
30'
31'
1:1
33'
57'
71'
3:1
85'
22
Сореску
Деян
10
Сапала
Игор
11
Иви
Лопес
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Ващук БогданПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
99 Said Hamulic
-
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Ракув
Сталь Мелец
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутковский Владислав
|1
|0.5
|Пясецки Фабиан
|1
|0.5
|Сореску Деян
|1
|0.5
|Иви Лопес
|1 (1)
|0.5
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|2
|0.67
|Доманьски Мацей
|1
|0.33
|Said Hamulic
|1
|0.33
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.33
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иви Лопес
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Fabian Hiszpanski
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2
Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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