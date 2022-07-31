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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Ракув
3:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
4' Гол
Сореску Деян
14' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
22' Желтая карточка
Иви Лопес
30' Желтая карточка
Раковитан Богдан
1:1
31' Гол
Piotr Wlazlo
33' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
2:1
57' Гол
Пясецки Фабиан
3:1
71' Пенальти
Иви Лопес
80' Желтая карточка
Fabian Hiszpanski
3:2
85' Гол
Касперкевич Аркадиуш
90'+7
12
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
22
Сореску
Деян
10
Сапала
Игор
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
7
Доманьски
Мацей
16
Жира
Павел
18
Piotr
Wlazlo
25
Маж
Пшемыслав
11
Лебедински
Миколай
Ракув
3-4-2-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Ракув
Сталь Мелец

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутковский Владислав 1 0.5
Пясецки Фабиан 1 0.5
Сореску Деян 1 0.5
Иви Лопес 1 (1) 0.5
Вдовяк Матеуш 0 0
Тудор Фран 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 2 0.67
Доманьски Мацей 1 0.33
Said Hamulic 1 0.33
Касперкевич Аркадиуш 1 0.33
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иви Лопес 1 0
Тудор Фран 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Fabian Hiszpanski 1 0
Бараускас Доминикас 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Астана - Ракув 0:1 Ракув - Астана 5:0 Ракув - Варта Познань 1:0 Лех - Ракув 0:2
Ракув - Висла Плоцк 0:3 Ракув - Хойничанка Хойнице 5:1 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Ракув - Краковия 1:1 Лех - Ракув 1:3 Ракув - Гурник Ленчна 2:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Ракув - Шлёнск 1:1 Ракув - Легия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Ракув - Легия 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Лех - Ракув 0:1 Арка Гдыня - Ракув 0:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сталь Мелец 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Пясецки Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Piotr Wlazlo бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Богдан Раковитан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Иви Лопес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Сореску Деян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ракув 3:2 Сталь Мелец онлайн

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