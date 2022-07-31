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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 17202
Видзев Лодзь
2:3
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
0:1
5' Гол
Гаёс Мацей
1:1
12' Пенальти
Павловски Бартоломей
30' Желтая карточка
Гаёс Мацей
1:2
40' Гол
Зволински Лукаш
70' Желтая карточка
Санчез Джорди
2:2
71' Гол
Санчез Джорди
72' Желтая карточка
Налепа Михал
79' Желтая карточка
Клеменс Кристиан
2:3
85' Гол
Пайшау Флавиу
90' Желтая карточка
Бухалик Михал
90' Желтая карточка
Шеху Юлиан
90'+6
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
3
Чорбаджийски
Божидар
23
Зелиньски
Павел
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
92
Нунеш
Фабиу
13
Ernest
Terpilowski
19
Павловски
Бартоломей
10
Летневски
Юлиуш
1
Бухалик
Михал
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
4
Кристерс
Тоберс
20
Конрадо
9
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
Видзев Лодзь
3-4-3
Лехия Гданьск
4-4-2

История личных встреч

Видзев Лодзь
Лехия Гданьск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:0
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 1
Санчез Джорди 2 0.67
Нунеш Фабиу 0 0
Dominik Kun 0 0
Ernest Terpilowski 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 1 0.5
Гаёс Мацей 1 0.5
Зволински Лукаш 1 0.5
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Санчез Джорди 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 2 0
Клеменс Кристиан 1 0
Бухалик Михал 1 0
Гаёс Мацей 1 0
Конрадо 1 0
Кубицки Ярослав 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0
Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2
Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Сталь Мелец 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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