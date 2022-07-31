Стадион: Видзев Зрители: 17202
2:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолГаёс Мацей
1:1
12' ПенальтиПавловски Бартоломей
30' Желтая карточкаГаёс Мацей
1:2
40' ГолЗволински Лукаш
70' Желтая карточкаСанчез Джорди
2:2
71' ГолСанчез Джорди
72' Желтая карточкаНалепа Михал
79' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
2:3
85' ГолПайшау Флавиу
90' Желтая карточкаБухалик Михал
90' Желтая карточкаШеху Юлиан
90'+6
Ход матча
5'
0:1
12'
30'
40'
1:2
70'
71'
2:2
72'
79'
85'
2:3
90'
90'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Dominik Pila
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
История личных встреч
Видзев Лодзь
Лехия Гданьск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|1
|Санчез Джорди
|2
|0.67
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Ernest Terpilowski
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|1
|0.5
|Гаёс Мацей
|1
|0.5
|Зволински Лукаш
|1
|0.5
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Санчез Джорди
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Гаёс Мацей
|1
|0
|Конрадо
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0
Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 ГКС Ястшембе - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 СКРА Ченстохова - Видзев Лодзь 2:2 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Тыхы 2:1 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:1 Гурник Польковице - Видзев Лодзь 0:0 Стомиль Ольштын - Видзев Лодзь 0:2 Видзев Лодзь - Арка Гдыня 2:5
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2
Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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