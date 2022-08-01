Стадион: Suzuki Arena Зрители: 9940
3:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаДея Адам
1:0
27' ГолBartosz Spiaczka
2:0
35' ГолJakub Lukowski
42' Желтая карточкаОльсен Патрик
43' Желтая карточкаБалич Саша
2:1
47' ГолЗамора Джон
86' Желтая карточкаСевежински Оскар
3:1
90' ГолBartosz Spiaczka
90'+5
Ход матча
25'
27'
1:0
35'
2:0
42'
43'
47'
2:1
78'
86'
90'
3:1
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
17
Шварц
Петр
16
Хиек
Хавьер
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Корона Кельце
Шлёнск
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|2
|0.67
|Jakub Lukowski
|2
|0.67
|Зарандия Лука
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.33
|Замора Джон
|1
|0.33
|Ястржембски Деннис
|1
|0.33
|Шварц Петр
|0
|0
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Экспозито Эрик
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|1
|0
|Балич Саша
|1
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Шимусик Гжегож
|1
|0
|Севежински Оскар
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3
Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Пяст
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Легия
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу