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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион: Зрители: 9940
Корона Кельце
3:1
Конец матча
Шлёнск
0'
25' Желтая карточка
Дея Адам
1:0
27' Гол
Bartosz Spiaczka
2:0
35' Гол
Jakub Lukowski
42' Желтая карточка
Ольсен Патрик
43' Желтая карточка
Балич Саша
2:1
47' Гол
Замора Джон
86' Желтая карточка
Севежински Оскар
3:1
90' Гол
Bartosz Spiaczka
90'+5
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
8
Такач
Далибор
22
Дея
Адам
20
Шпаковски
Марчин
6
Jacek
Podgorski
7
Jakub
Lukowski
18
Bartosz
Spiaczka
1
Шромник
Михал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
24
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
16
Хиек
Хавьер
11
Ястржембски
Деннис
10
Кинтана
Кайе
Корона Кельце
4-4-2
Шлёнск
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Шлёнск

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:5
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 2 0.67
Jakub Lukowski 2 0.67
Зарандия Лука 0 0
Adrian Danek 0 0
Зебич Марио 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гретарссон Даниэль 1 0.33
Замора Джон 1 0.33
Ястржембски Деннис 1 0.33
Шварц Петр 0 0
Гарсия Виктор III 0 0
Экспозито Эрик 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Кирилл 1 0
Балич Саша 1 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Дея Адам 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Шимусик Гжегож 1 0
Севежински Оскар 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1
Шлёнск
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3
Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Сталь Мелец 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Легия 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Пяст 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Легия 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Балич Саша получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Jakub Lukowski бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Bartosz Spiaczka бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Дея Адам получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 3:1 Шлёнск онлайн

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