  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя
0:0
Первый тайм: 16'
Петролул Плоешти
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя
Ничья
Петролул Плоешти
2.25
3.00
3.64
Все Коэффициенты
12
Бранеску
Лорентиу
23
Баравикас
Роландас
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
22
Пырвулеску
Пауль
20
Пурече
Флориан
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
97
Albert
Hofman
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Valentin
Ticu
24
Marius
Cioiu
22
Ивановски
Мирко
7
Грозав
Георге-Теодор
Университатя
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя
Петролул Плоешти

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛIГЛ
3:1
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 1 0.5
Филип Иоан 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамаш Габриэль 1 0.5
Valentin Ticu 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илие Флорин 0 1
Бричаг Марьюс 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolae Constantin 1 0
Valentin Ticu 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1
Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Петролул Плоешти 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Университатя 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Университатя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Петролул Плоешти 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Петролул Плоешти 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Университатя 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Университатя
    Ничья
    Петролул Плоешти
    2.25
    3.00
    3.64
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Университатя 0:0 Петролул Плоешти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Университатя
    Петролул Плоешти
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     