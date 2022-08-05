Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Octavian Valceanu тянет время и он наказал его горчичником

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

УДАЛЕНИЕ! - Nicolae Constantin удален за устное оскорбление в адрес судьи

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Петролул Плоешти имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Неудачный пенальти! - Бэлан Адриан подходит к мячу, чтобы выполнить пенальти, но ему не удается хорошо пробить.

50' После проверки VAR судья не изменил решения - Университатя пробьет пенальти!

49' Рефери не любит споров - именно за это Ивановски Мирко сейчас получил желтую

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' Кипчу Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Пурече Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бранеску Лорентиу взял и забрал мяч на выходе

41' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Бранеску Лорентиу взял и забрал мяч на выходе

33' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Albert Hofman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Кипчу Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Игрок из команды Университатя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Команда Петролул Плоешти забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Хорошую попытку сделал Marius Cioiu . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

15' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

15' Albert Hofman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Кипчу Александру из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Marius Cioiu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Valentin Ticu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Университатя идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Университатя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Университатя начинает с центра поля