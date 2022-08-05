  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига


Стадион:
Университатя
0:1
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
0:1
23' Гол
Грозав Георге-Теодор
45' Желтая карточка
Ивановски Мирко
0:1
45' Не забитый пенальти
Бэлан Адриан
46' Красная карточка
Nicolae Constantin
53' Желтая карточка
Кипчу Александру
54' Желтая карточка
Valentin Ticu
66' Желтая карточка
Bart Meijers
77' Желтая карточка
Пициан Андрей
90' Желтая карточка
Вылчану Октавиан
90'+4
12
Бранеску
Лорентиу
23
Баравикас
Роландас
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
22
Пырвулеску
Пауль
20
Пурече
Флориан
52
Пирес
Ромарио
16
Филип
Иоан
27
Кипчу
Александру
9
Бэлан
Адриан
97
Albert
Hofman
31
Вылчану
Октавиан
3
Bart
Meijers
30
Тамаш
Габриэль
2
Marian
Huja
26
Пашов
Георгий
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Valentin
Ticu
24
Marius
Cioiu
22
Ивановски
Мирко
7
Грозав
Георге-Теодор
Университатя
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя
Петролул Плоешти

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛIГЛ
3:1
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 1 0.5
Филип Иоан 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамаш Габриэль 1 0.5
Грозав Георге-Теодор 1 0.5
Marian Huja 0 0
Valentin Ticu 0 0

Карточки

Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илие Флорин 0 1
Кипчу Александру 1 0
Пициан Андрей 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolae Constantin 1 1
Valentin Ticu 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Bart Meijers 1 0
Вылчану Октавиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1
Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Петролул Плоешти 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Университатя Крайова 2 0 1 1 1 - 2 1
10. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
14. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Университатя 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Арджеш 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Германнштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФКСБ 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Петролул Плоешти 1 0 1 0 1 - 1 1
8. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Миовени 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ботошани 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рапид Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Университатя Крайова 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Университатя 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Петролул Плоешти 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ботошани 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Университатя Крайова 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сепси 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арджеш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Миовени 1 0 0 1 2 - 4 0
15. УТА Арад 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • 91'
    Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Петролул Плоешти
  • Желтая карточка
    91'
    Судье надоело, что Octavian Valceanu тянет время и он наказал его горчичником
  • 91'
    Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Ромеро Роберто из команды Университатя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Университатя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Университатя: 73%, Петролул Плоешти: 27%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя 0:1 Петролул Плоешти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     