Стадион: Газ Метан
0:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолГрозав Георге-Теодор
45' Желтая карточкаИвановски Мирко
0:1
45' Не забитый пенальтиБэлан Адриан
46' Красная карточкаNicolae Constantin
53' Желтая карточкаКипчу Александру
54' Желтая карточкаValentin Ticu
66' Желтая карточкаBart Meijers
77' Желтая карточкаПициан Андрей
90' Желтая карточкаВылчану Октавиан
90'+4
Ход матча
23'
45'
45'
0:1
53'
54'
66'
77'
90'
Владение мячом
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
24
Marius
Cioiu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Matei Moraru
-
Главный тренер: Erik Lincar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
98 Mario Bratu
-
Главный тренер: Nicolae Constantin
История личных встреч
Университатя
Петролул Плоешти
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|1
|0.5
|Филип Иоан
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамаш Габриэль
|1
|0.5
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0.5
|Marian Huja
|0
|0
|Valentin Ticu
|0
|0
Карточки
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илие Флорин
|0
|1
|Кипчу Александру
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Valentin Ticu
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Bart Meijers
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 ФКСБ - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1
Алюминий - Университатя 1:0 Осиек - Университатя 1:0 Хартберг - Университатя 1:0 Университатя - Напредак 0:2 Динамо Бухарест - Университатя 1:1 Университатя - Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна - Университатя 1:0 Университатя - Германнштадт 1:2 ФКСБ - Университатя 0:2 Университатя - Униря Слобозия 1:2 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Университатя - Конкордия Кьяжна 3:1 Германнштадт - Университатя 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 Униря Слобозия - Университатя 2:2 Петролул Плоешти - Университатя 0:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Униря Слобозия 3:1 Конкордия Кьяжна - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Университатя 0:0 Униря Констанца - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Бузэу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Петролул Плоешти
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Университатя Крайова
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Университатя
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Арджеш
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Германнштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Петролул Плоешти
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Миовени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ботошани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Рапид Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Университатя Крайова
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Петролул Плоешти
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Университатя Крайова
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Миовени
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|УТА Арад
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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