Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаБахманн Яник
1:0
46' ГолБахманн Яник
66' Желтая карточкаКовнацки Давид
74' Желтая карточкаПулкраб Матей
83' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
88' Желтая карточкаКинсомби Давид
90'+6
Ход матча
28'
46'
1:0
66'
74'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
37 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
-
45 Tom Geerkens
-
35 Daniel Bunk
-
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Зандхаузен
Фортуна
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|2
|0.67
|Бахманн Яник
|1
|0.33
|Жиров Александр
|1
|0.33
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.67
|Ковнацки Давид
|1
|0.33
|Клаус Феликс
|1
|0.33
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думич Дарио
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Де Вейс Йорди
|1
|0
|Кларер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Фортуна
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5
Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гамбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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