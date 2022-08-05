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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Зандхаузен
1:0
Конец матча
Фортуна
0'
28' Желтая карточка
Бахманн Яник
1:0
46' Гол
Бахманн Яник
66' Желтая карточка
Ковнацки Давид
74' Желтая карточка
Пулкраб Матей
83' Желтая карточка
Кинсомби Кристиан
88' Желтая карточка
Кинсомби Давид
90'+6

Ход матча

28'
Бахманн Яник
 
46'
Бахманн Яник
(Окороджи Чима)
1:0
63'
 
Гинчек Даниэль
Петерсон Кристофер
66'
 
Ковнацки Давид
74'
Пулкраб Матей
 
78'
 
Tom Geerkens
Де Вейс Йорди
78'
 
Баа Квадво
Клаус Феликс
80'
Ганда Йосеф
Пулкраб Матей
 
83'
Кинсомби Кристиан
 
87'
Хён Иммануэль
Трибулл Том
 
88'
Кинсомби Давид
 
90'
Айдини Басхким
Кинсомби Давид
 
90'
Окс Филипп
Кинсомби Кристиан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
8
Кинсомби
Кристиан
9
Пулкраб
Матей
33
Кастенмайер
Флориан
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
7
Петерсон
Кристофер
34
Николя
Гавори
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
Зандхаузен
4-2-3-1
Фортуна
3-1-4-2

История личных встреч

Зандхаузен
Фортуна

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
0:3
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:3
Б2
0:3
Б2
1:0
Б3
3:2
Б3
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 2 0.67
Бахманн Яник 1 0.33
Жиров Александр 1 0.33
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.67
Ковнацки Давид 1 0.33
Клаус Феликс 1 0.33
Аппелькамп Синта 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думич Дарио 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Бахманн Яник 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Трибулл Том 1 0
Древес Патрик 1 0
Жиров Александр 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 1 0
Николя Гавори 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Де Вейс Йорди 1 0
Кларер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1
Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Фортуна
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5
Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
8. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Гамбург 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гамбург 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
11. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
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      28'
      Бахманн Яник получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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