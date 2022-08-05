Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаНебель Пауль
44' Желтая карточкаГризбек Себастьян
54' Желтая карточкаГондорф Жером
1:0
57' ГолАхе Рагнар
65' Желтая карточкаХаддади Уссама
1:1
66' ПенальтиВанитцек Марвин
86' Желтая карточкаХайзе Филип
88' Желтая карточкаЗиб Арминдо
90' Желтая карточкаФобассам Оливер
90'+5
Ход матча
27'
54'
57'
1:0
65'
66'
1:1
86'
88'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
31 Tim Rossmann
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Карлсруэ
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|1
|0.33
|Тильман Тимоти
|1
|0.33
|Ахе Рагнар
|1
|0.33
|Хргота Бранимир
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|2 (1)
|0.67
|Кауфманн Миккель
|1
|0.33
|Гондорф Жером
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
4
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Карлсруэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3
Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гамбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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