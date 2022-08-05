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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Гройтер Фюрт
1:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
27' Желтая карточка
Небель Пауль
44' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
54' Желтая карточка
Гондорф Жером
1:0
57' Гол
Ахе Рагнар
65' Желтая карточка
Хаддади Уссама
1:1
66' Пенальти
Ванитцек Марвин
86' Желтая карточка
Хайзе Филип
88' Желтая карточка
Зиб Арминдо
90' Желтая карточка
Фобассам Оливер
90'+5

Ход матча

27'
 
Небель Пауль
44'
Гризбек Себастьян
 
46'
 
Кауфманн Миккель
Рапп Симоне
54'
 
Гондорф Жером
57'
Ахе Рагнар
(Хргота Бранимир)
1:0
65'
Хаддади Уссама
 
66'
1:1
Ванитцек Марвин
67'
Рашль Тобиас
Тильман Тимоти
 
82'
Фобассам Оливер
Гризбек Себастьян
 
82'
Зойферт Нильс
Ахе Рагнар
 
83'
Дуджак Джереми
Грин Джулиан
 
84'
 
Tim Rossmann
Шлойзенер Фабиан
86'
 
Хайзе Филип
88'
 
Куэто Лукас
Небель Пауль
88'
Зиб Арминдо
 
90'
Фобассам Оливер
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
22
Гризбек
Себастьян
5
Хаддади
Уссама
27
Иттер
Джанлука
21
Тильман
Тимоти
13
Кристиансен
Макс
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
30
Зиб
Арминдо
39
Ахе
Рагнар
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
7
Рапп
Симоне
24
Шлойзенер
Фабиан
Гройтер Фюрт
4-4-2
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Карлсруэ

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
1:5
Б2
0:1
Б2
1:2
ТМК
1:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:4
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 1 0.33
Тильман Тимоти 1 0.33
Ахе Рагнар 1 0.33
Хргота Бранимир 0 0
Аста Симон 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 2 (1) 0.67
Кауфманн Миккель 1 0.33
Гондорф Жером 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 2 0
Аста Симон 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Ванитцек Марвин 1 0
Небель Пауль 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
4
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Карлсруэ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3
Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
8. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Гамбург 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гамбург 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
11. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
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