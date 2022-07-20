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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
1:1
Первый тайм: 43'
Барракас Централь
0'
1:0
11' Гол
Leandro Diaz III
1:1
22' Гол
Ivan Tapia

Ход матча

11'
Leandro Diaz III
1:0
22'
1:1
Ivan Tapia
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Барракас Централь
6.80
4.25
6.55
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
26
Лолло
Лусиано
5
Морель
Хорхе
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
10
Рольхейсер
Бенхамин
31
Пьятти
Пабло
9
Leandro
Diaz
III
1
Maximiliano
Gagliardo
2
Brian
Blasi
16
Braian
Salvareschi
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
21
Brian
Calderara
10
Ivan
Tapia
29
Bruno
Christian
Sepulveda
11
Neri
Ricardo
Bandiera
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Барракас Централь
4-3-1-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:6
ПБНПО
2:2
ПНЗА
2:0
ПНЗА
3:4
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 2 0.22
Боселли Мауро 2 (1) 0.22
Leonardo Godoy 1 0.11
Franco Zapiola 1 0.11
Пьятти Пабло 1 0.11
Кастро Мануэль 1 0.11
Рохель Агустин 1 0.11
Мас Эмануэль 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Neri Ricardo Bandiera 3 0.33
Bruno Christian Sepulveda 3 0.33
Ivan Tapia 2 (1) 0.22
Facundo Mater 1 0.11
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.11

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 3 1
Сукуи Фернандо 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Морель Хорхе 1 0
Рохель Агустин 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Aaron Spetale 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 3 1
Facundo Mater 4 0
Gonzalo Paz 2 0
Carlos Martin Arce 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Brian Calderara 2 0
Jonathan Blanco 1 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Ринкон Себастьян 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
7
54%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
12. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Дефенса и Хустисия 1:0 9 2 4 3 8 - 10 10
18. Барракас Централь 1:1 9 2 4 3 11 - 13 10
19. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
20. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
21. Эстудиантес Ла Плата 1:1 9 2 3 4 10 - 13 9
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 0:1 9 2 2 5 7 - 12 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
10. Дефенса и Хустисия 1:0 5 2 3 0 6 - 4 9
11. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
13. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
14. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Индепендьенте Авельянеда 0:1 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Эстудиантес Ла Плата 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
19. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 1:1 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 1:1 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 1:1 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 1:0 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 0:1 5 0 1 4 3 - 8 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Ivan Tapia бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Барракас Централь
6.80
4.25
6.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:1 Барракас Централь онлайн

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Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь
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