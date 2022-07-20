1:1
Первый тайм: 43'
Ход матча
11'
1:0
22'
1:1
31
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пьятти ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Alex Juarez
-
-
31 Mauro Gomez
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|2
|0.22
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.22
|Leonardo Godoy
|1
|0.11
|Franco Zapiola
|1
|0.11
|Пьятти Пабло
|1
|0.11
|Кастро Мануэль
|1
|0.11
|Рохель Агустин
|1
|0.11
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.33
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.33
|Ivan Tapia
|2 (1)
|0.22
|Facundo Mater
|1
|0.11
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.11
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|3
|1
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Морель Хорхе
|1
|0
|Рохель Агустин
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|3
|1
|Facundo Mater
|4
|0
|Gonzalo Paz
|2
|0
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Brian Calderara
|2
|0
|Jonathan Blanco
|1
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Ринкон Себастьян
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
7
54%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Тристан Суарес - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 2:0 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сакачиспас 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Атлетико Митре - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Барракас Централь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1
Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|12.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|13.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|18.
|Барракас Централь
|1:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|19.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|20.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|11.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|13.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|19.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес