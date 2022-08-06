Стадион: Бентелер Арена
3:2
Второй тайм: 84'
0'
0:1
12' ГолНильсен Ховард
17' Желтая карточкаКунце Фабиан
1:1
28' Гол в свои воротаКрайнц Лука
1:2
37' ГолТойхерт Седрик
49' Желтая карточкаШауб Луис
2:2
52' ГолПирингер Марвин
54' Желтая карточкаMarcel Hoffmeier
56' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
3:2
60' ГолШалленберг Рон
77' Желтая карточкаКрайнц Лука
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Ход матча
12'
0:1
17'
28'
1:1
37'
1:2
49'
52'
2:2
54'
56'
60'
3:2
77'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
21
Муроя
Сэй
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Падерборн
Ганновер 96
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Платте Феликс
|2
|0.67
|Юстван Юлиан
|1
|0.33
|Sirlord Conteh
|1
|0.33
|Муслия Флоран
|1 (1)
|0.33
|Лайпертц Роберт
|1
|0.33
|Шалленберг Рон
|1
|0.33
|Пирингер Марвин
|1
|0.33
|Србени Деннис
|0
|0
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|2
|0.67
|Тойхерт Седрик
|1
|0.33
|Кён Деррик
|1
|0.33
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.33
|Безушков Макс
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Падерборн
|3:2
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Гамбург
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Хайденхайм
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Нюрнберг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|2:3
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3:2
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ян
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Хайденхайм
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Нюрнберг
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гамбург
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ганновер 96
|2:3
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Гамбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Хайденхайм
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Падерборн
|3:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ганновер 96
|2:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
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