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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Падерборн
3:2
Второй тайм: 84'
Ганновер 96
0'
0:1
12' Гол
Нильсен Ховард
17' Желтая карточка
Кунце Фабиан
1:1
28' Гол в свои ворота
Крайнц Лука
1:2
37' Гол
Тойхерт Седрик
49' Желтая карточка
Шауб Луис
2:2
52' Гол
Пирингер Марвин
54' Желтая карточка
Marcel Hoffmeier
56' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
3:2
60' Гол
Шалленберг Рон
77' Желтая карточка
Крайнц Лука
0:1. Курьезный гол Нильсена посл...

Ход матча

10'
Шустер Марко
Лайпертц Роберт
 
12'
0:1
Нильсен Ховард
(Безушков Макс)
17'
 
Кунце Фабиан
28'
Крайнц Лука
1:1
37'
1:2
Тойхерт Седрик
49'
 
Шауб Луис
52'
Пирингер Марвин
(Муслия Флоран)
2:2
54'
Marcel Hoffmeier
 
56'
 
Цилер Рон-Роберт
60'
Шалленберг Рон
3:2
67'
 
Ондуа Гаэль
Кунце Фабиан
67'
 
Керк Себастьян
Тойхерт Седрик
68'
Хюнемайер Уве
Ван дер Верфф Яспер
 
69'
Платте Феликс
Муслия Флоран
 
77'
 
Крайнц Лука
78'
 
Штольце Себастьян
Безушков Макс
79'
Србени Деннис
Пирингер Марвин
 
79'
Карльс Йонас
Юстван Юлиан
 

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Ганновер 96
2.22
5.86
4.00
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
13
Лайпертц
Роберт
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
9
Пирингер
Марвин
11
Sirlord
Conteh
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
6
Кунце
Фабиан
36
Тойхерт
Седрик
7
Безушков
Макс
16
Нильсен
Ховард
14
Бейер
Максимилиан
Падерборн
3-1-4-2
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Падерборн
Ганновер 96

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 2 0.67
Юстван Юлиан 1 0.33
Sirlord Conteh 1 0.33
Муслия Флоран 1 (1) 0.33
Лайпертц Роберт 1 0.33
Шалленберг Рон 1 0.33
Пирингер Марвин 1 0.33
Србени Деннис 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 2 0.67
Тойхерт Седрик 1 0.33
Кён Деррик 1 0.33
Керк Себастьян 1 (1) 0.33
Безушков Макс 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюнемайер Уве 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
4
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Падерборн 3:2 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Гамбург 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Хайденхайм 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Нюрнберг 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 2:3 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3:2 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ян 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Хайденхайм 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Нюрнберг 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гамбург 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ганновер 96 2:3 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гамбург 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хайденхайм 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Нюрнберг 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
12. Падерборн 3:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ганновер 96 2:3 2 0 0 2 3 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Падерборн
    Ничья
    Ганновер 96
    2.22
    5.86
    4.00
    Все Коэффициенты
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