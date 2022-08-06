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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 11528
Падерборн
4:2
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
12' Гол
Нильсен Ховард
17' Желтая карточка
Кунце Фабиан
1:1
28' Гол в свои ворота
Крайнц Лука
1:2
37' Гол
Тойхерт Седрик
49' Желтая карточка
Шауб Луис
2:2
52' Гол
Пирингер Марвин
54' Желтая карточка
Marcel Hoffmeier
55' Желтая карточка
Цилер Рон-Роберт
3:2
60' Гол
Шалленберг Рон
77' Желтая карточка
Крайнц Лука
87' Желтая карточка
Шустер Марко
4:2
89' Гол
Платте Феликс
90'+7
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
0:1. Курьезный гол Нильсена посл...
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
30
Муслия
Флоран
13
Лайпертц
Роберт
23
Обермайр
Рафаэль
11
Sirlord
Conteh
9
Пирингер
Марвин
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
7
Безушков
Макс
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
Падерборн
3-1-4-2
Ганновер 96
4-1-2-1-2

История личных встреч

Падерборн
Ганновер 96

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Платте Феликс 3 1
Sirlord Conteh 1 0.33
Юстван Юлиан 1 0.33
Муслия Флоран 1 (1) 0.33
Лайпертц Роберт 1 0.33
Шалленберг Рон 1 0.33
Пирингер Марвин 1 0.33
Србени Деннис 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 2 0.67
Тойхерт Седрик 1 0.33
Кён Деррик 1 0.33
Керк Себастьян 1 (1) 0.33
Безушков Макс 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цилер Рон-Роберт 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Шауб Луис 1 0
Крайнц Лука 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0
Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3 Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0
Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Падерборн 3 2 0 1 10 - 4 6
3. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хайденхайм 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
12. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
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