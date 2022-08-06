Стадион: Фолькспаркштадион
1:0
Второй тайм: 84'
0'
26' Желтая карточкаКляйндинст Тим
41' Желтая карточкаМайнка Патрик
1:0
42' ГолГлацель Роберт
50' Желтая карточкаРор Максимилиан
Ход матча
26'
41'
42'
1:0
50'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 10
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
21
Adrian
Beck
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Опоку АаронНападающий
-
-
-
41 Omar Megeed
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Гамбург
Хайденхайм
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|3
|1
|Мухайм Миро
|0
|0
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Вушкович Марио
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|1
|0.33
|Шиммер Штефан
|1
|0.33
|Сесса Кевин
|1
|0.33
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ogechika Heil
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Бурнич Дженис
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5
Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Падерборн
|3:2
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Гамбург
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Хайденхайм
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Нюрнберг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|2:3
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3:2
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ян
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Хайденхайм
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Нюрнберг
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гамбург
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ганновер 96
|2:3
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Гамбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Хайденхайм
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Нюрнберг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Падерборн
|3:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ганновер 96
|2:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
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