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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 43094
Гамбург
1:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
26' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
41' Желтая карточка
Майнка Патрик
1:0
42' Гол
Глацель Роберт
50' Желтая карточка
Рор Максимилиан
90'+6

Ход матча

26'
 
Кляйндинст Тим
41'
 
Майнка Патрик
42'
Глацель Роберт
(Мухайм Миро)
1:0
46'
 
Сесса Кевин
Пик Флориан
46'
 
Шиммер Штефан
Бурнич Дженис
50'
Рор Максимилиан
 
54'
Бенеш Ласло
Рор Максимилиан
 
65'
 
Риттмюллер Марвин
Малони Леннард
74'
Опоку Аарон
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
79'
 
Кюльветтер Кристиан
Adrian Beck
79'
 
Томалла Денис
Бесте Ян-Никлас
84'
Давид Йонас
Хайер Моритц
 
85'
Бильбия Филип
Киттель Сонни
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 15
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
31
Рор
Максимилиан
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Малони
Леннард
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
20
Бурнич
Дженис
17
Пик
Флориан
21
Adrian
Beck
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
Гамбург
4-3-3
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Хайденхайм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 3 1
Мухайм Миро 0 0
Амаечи Ксавьер 0 0
Вушкович Марио 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 1 0.33
Шиммер Штефан 1 0.33
Сесса Кевин 1 0.33
Бесте Ян-Никлас 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ogechika Heil 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Бурнич Дженис 1 0
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Байройт - Гамбург 1:3 Гамбург - Ганза 0:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5
Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Иллертиссен - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Ганза - Хайденхайм 0:1 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Падерборн 3 2 0 1 10 - 4 6
3. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хайденхайм 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
12. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Майнка Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      26'
      Кляйндинст Тим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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