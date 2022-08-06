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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганза
1:0
Первый тайм: 39'
Арминия
0'
1:0
25' Гол
Прёгер Кай
30' Желтая карточка
Мэлоун Райан

Ход матча

25'
Прёгер Кай
(Ферхук Йон)
1:0
30'
Мэлоун Райан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Арминия
3.30
4.78
9.41
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
29
Тилль
Себастьян
8
Рейн
Симон
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
1
Капино
Стефанос
22
Сидлер
Сильван
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
5
Ощипка
Бастиан
11
Окугава
Масая
16
Ржатковски
Марк
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
23
Серра
Янни
Ганза
3-3-2-2
Арминия
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Арминия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б3
3:2
Б3
4:2
Б3
0:2
Б3
0:1
Б2
1:1
Б2
3:1
ТМС
0:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 1 0.33
Шумахер Кевин 1 0.33
Ферхук Йон 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 0.33
Клос Фабиан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 2 0
Ингельссон Сванте 2 0
Россбах Дамиан 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Клос Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1
Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Арминия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0
Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Падерборн 3 2 0 1 10 - 4 6
3. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ганза 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Арминия 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ганза 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганза 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Хайденхайм 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арминия 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Мэлоун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Арминия
3.30
4.78
9.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 1:0 Арминия онлайн

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