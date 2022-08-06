Стадион: Ostseestadion
Ход матча
25'
1:0
30'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Benno Dietze
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
17 Индже БуракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ульрих Форте
История личных встреч
Ганза
Арминия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|1
|0.33
|Шумахер Кевин
|1
|0.33
|Ферхук Йон
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|1
|0.33
|Клос Фабиан
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|2
|0
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|Россбах Дамиан
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1
Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Арминия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0
Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Падерборн
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|3.
|Гамбург
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Зандхаузен
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Фортуна
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Ганза
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Нюрнберг
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Гройтер Фюрт
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|16.
|Карлсруэ
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Арминия
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ганза
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арминия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ганза
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Арминия
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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