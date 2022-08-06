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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганза
2:1
Конец матча
Арминия
0'
1:0
25' Гол
Прёгер Кай
30' Желтая карточка
Мэлоун Райан
1:1
48' Гол
Серра Янни
2:1
85' Гол
Россбах Дамиан
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....

Ход матча

25'
Прёгер Кай
(Ферхук Йон)
1:0
30'
Мэлоун Райан
 
48'
1:1
Серра Янни
(Окугава Масая)
71'
Хинтерзеер Лукас
Ферхук Йон
 
71'
Шретер Моррис
Прёгер Кай
 
71'
Шумахер Кевин
Ингельссон Сванте
 
71'
 
Ласм Бриан
Клос Фабиан
71'
 
Белло Джордж
Окугава Масая
79'
 
Де Медина Натан
Сидлер Сильван
82'
 
Крюгер Флориан
Серра Янни
85'
Россбах Дамиан
(Мэлоун Райан)
2:1
90'
Штраус Джон-Патрик
Тилль Себастьян
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
29
Тилль
Себастьян
8
Рейн
Симон
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
1
Капино
Стефанос
22
Сидлер
Сильван
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
5
Ощипка
Бастиан
11
Окугава
Масая
16
Ржатковски
Марк
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
23
Серра
Янни
Ганза
3-3-2-2
Арминия
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Арминия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б3
3:2
Б3
4:2
Б3
0:2
Б3
0:1
Б2
1:1
Б2
3:1
ТМС
0:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 1 0.33
Россбах Дамиан 1 0.33
Шумахер Кевин 1 0.33
Ферхук Йон 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 0.33
Серра Янни 1 0.33
Клос Фабиан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 2 0
Ингельссон Сванте 2 0
Россбах Дамиан 1 0
Мэлоун Райан 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Клос Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1
Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Арминия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0
Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Падерборн 3 2 0 1 10 - 4 6
3. Гамбург 3 2 0 1 3 - 1 6
4. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Зандхаузен 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Фортуна 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Ганза 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Нюрнберг 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Гройтер Фюрт 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ганновер 96 3 0 1 2 5 - 8 1
16. Карлсруэ 3 0 1 2 3 - 9 1
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Арминия 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Хайденхайм 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
12. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Мэлоун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
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