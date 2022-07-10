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Ростов
0:2
Первый тайм
Краснодар

Ход матча

17'
0:1
32'
0:2
Прогнозы 134
Ростов 34.3% (46)
X 41.8% (56)
Краснодар 23.9% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Краснодар
2.75
7.45
2.75
Все Коэффициенты
Ростов
Краснодар

История личных встреч

Ростов
Краснодар

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.1%
48.5%
39.4%
4 победы 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0
ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, в котором со счётом 2-0 выигрывает "Краснодар". 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Олусегун ворвался в штрафную с левого фланга и пробил, но не смог оформить дубль - в ногу Осипенко попал игровой снаряд. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • Опасный момент
    45'
    Кривцов пробил из-за штрафной и попал в Осипенко, рикошетом от которого мяч полетел в створ, но Песьяков справился, отразив угрозу рукой. 
  • 44'
    Матвей Сафонов получил игровой снаряд от Егора Сорокина, а потом подарил соперникам аут. Уже не первый раз так ошибается страж ворот "Краснодара". 
  • 43'
    Джон Кордоба принял мяч в штрафной и сразу же решился на удар, однако до створа круглый не добрался, встретившись с футболистами "Ростова". 
  • 42'
    Полоз взялся за исполнение стандарта. Отправил мяч на линию вратарской на Комличенко, который головой пробил выше перекладины. 
  • Желтая карточка
    41'
    А теперь и гости фолят. Петров сбил Полоза на правом фланге, а потом начал спорить с арбитром, за что и был наказан "горчичником". 
  • Фол, нарушение
    40'
    Байрамян перестарался в борьбе за мяч, ударив по ногам Сорокина на чужой половине поля. 
  • 38'
    На ровном месте "быки" потеряли мяч. Ионов выполнил передачу с правого фланга на противоположный на Исаенко, но слишком сильно поднял игровой снаряд. 
  • 37'
    Песьяков вышел из-за штрафной и выполнил пас на правый фланг на Ланговича, который перешёл на чужую часть поля, а потом подарил мяч соперникам. 
  • 35'
    Ещё одно фланговое наступление провёл "Ростов", однако на сей раз пробить по воротам Сафонова не смог. Передача Калинина на Полоза была перехвачена. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Вячеслав Якимов выиграл воздух у Романа Тугарева в центре поля, но не обошёлся без нарушения правил. 
  • Пенальти
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КОРДОБА!!! Уверенно реализовывает пенальти Джон Кордоба, отправляя мяч в левый нижний угол. 
  • Пенальти!
    32'
    Сперцян играет в стенку с Кордобой и пробивает по воротам из штрафной - попадает в руку Осипенко, после чего арбитр указывает на "точку". 
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    • 31'
      И снова Калинину удаётся добраться до игрового снаряда в чужой штрафной, но и на этот раз нанести удар в створ не получилось. 
    • 30'
      Сергей Песьяков более активно вступает в игру, принимая участие в перепасовке около собственной штрафной. 
    • 29'
      Игорь Калинин откликнулся на навес с правого фланга и пробил с левого края штрафной - промах. 
    • 28'
      Матч возобновился. Гости сразу же попытались провести атаку, но безуспешно. Передача на Кордобу из глубины поля получилась слишком сильной. 
    • 26'
      Очень жарко в Ростове, поэтому арбитр останавливает поединок и отправляет футболистов на водные процедуры. 
    • Судья
      25'
      Николай Комличенко упал на правом краю штрафной площадки после борьбы с защитником "Краснодара", но Сергей Иванов фола не заметил. 
    • 24'
      В центре поля гости успешно сыграли в отборе, но не стали форсировать события, неспешно перейдя в розыгрыш атаки. Очень много коротких передач в исполнении "быков" наблюдаем. 
    • Офсайд
      23'
      Свисток арбитра завершил очередное позиционное наступление "быков" - Олусегун раньше времени совершил рывок, в результате чего залез в офсайд. 
    • 21'
      Ничего не получается у хозяев после пропущенного гола. А "Краснодар" стал играть гораздо активнее, стремясь увеличить перевес. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Противостояние Байрамяна и Исаенко завершилось в пользу последнего. Хорен нарушил правила, придержав соперника. 
    • 18'
      Скучно Матвею Сафонову в воротах, поэтому он решил выйти за пределы штрафной площадки, после чего выполнил верховую передачу на левый фланг. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ОЛУСЕГУН!!! Ионов выполнил подачу во вратарскую с правого фланга прямо на Олусегуна, который с нескольких метров не промахнулся. 
    • 16'
      Защитники "Ростова" продолжают действовать надёжно в собственной штрафной. Сейчас они справились с прострелом Сперцяна. 
    • 15'
      Треть первого тайма позади. "Ростов" больше владеет мячом, но с созданием опасных моментов испытывает трудности. 
    • 13'
      Андрей Лангович получил пространство на правом фланге, но не сумел добраться до сильно летевшего мяча. 
    • 12'
      Сафонов нашёл длинной передачей Кордобу, расположившегося в центральном круге. Джон мяч принял, а потом был накрыт. 
    • 11'
      Кордоба добрался до штрафной площадки, а затем прострелил в центр на Сперцяна, но защитники "Ростова" успели закрыть оппонента. 
    • 10'
      Мяч находится под контролем "Краснодара", но на его же половине поля. Лучше смотрятся хозяева на первых минутах. 
    • 9'
      Полоз добрался до штрафной площадки на левом фланге, но не сумел обострить, так как сразу два соперника ему противостояли. 
    • Замена
      7'
      Не может продолжить встречу Кайо, вместо него появился Исаенко. 
    • 6'
      Медицинская бригада "Краснодара" активно трудится, оказывая помощь Кайо. Александр Сторожук не может найти себе место в технической зоне. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Полоз ворвался в штрафную площадку левым краем, но пробить не успел, так как Кайо вовремя вмешался, выбив мяч за лицевую. Да ещё и болезненный удар по ноге получил Силва. 
    • 4'
      Игорь Калинин поддержал атаку левым флангом и выполнил навес, с которым легко справились "быки". 
    • 3'
      Первую позиционную атаку попытался провести "Краснодар", но безуспешно. Джон Кордоба выполнил неточную передачу в штрафную площадь. 
    • 2'
      Высокий прессинг включает "Ростов" и делает это успешно, отбирая мяч на правом фланге. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Зрители готовы, футболисты тоже - поехали!
    • До матча
    • Команды выходят на поле, с минуты на минуту матч начнётся. 
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча "Ростов" - "Краснодар", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 134
    Ростов 34.3% (46)
    X 41.8% (56)
    Краснодар 23.9% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Краснодар
    2.75
    7.45
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ростов 0:2 Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов 0:2 Краснодар

    Исход игры
    Ростов
    34.3% (46)
    Ничья
    41.8% (56)
    Краснодар
    23.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (48)
    Меньше
    53.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (90)
    Нет
    13.46% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (42)
    2:1 Ростов
    14.9% (20)
    1:2 Краснодар
    12.7% (17)
    2:2 Ничья
    6.7% (9)
    1:0 Ростов
    4.5% (6)
    0:1 Краснодар
    4.5% (6)
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    Ростов
    Краснодар
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