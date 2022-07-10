Ход матча
17'
0:1
32'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Ростов
Краснодар
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
12.1%
48.5%
39.4%
4 победы 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0
ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2
Прогнозы на матч Ростов 0:2 Краснодар
Исход игры
Ростов
34.3% (46)
Ничья
41.8% (56)
Краснодар
23.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (48)
Меньше
53.85% (56)
Обе команды забьют
Да
86.54% (90)
Нет
13.46% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (42)
2:1 Ростов
14.9% (20)
1:2 Краснодар
12.7% (17)
2:2 Ничья
6.7% (9)
1:0 Ростов
4.5% (6)
0:1 Краснодар
4.5% (6)
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