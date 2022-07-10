Полоз взялся за исполнение стандарта. Отправил мяч на линию вратарской на Комличенко, который головой пробил выше перекладины.

Джон Кордоба принял мяч в штрафной и сразу же решился на удар, однако до створа круглый не добрался, встретившись с футболистами "Ростова".

Матвей Сафонов получил игровой снаряд от Егора Сорокина, а потом подарил соперникам аут. Уже не первый раз так ошибается страж ворот "Краснодара".

Кривцов пробил из-за штрафной и попал в Осипенко, рикошетом от которого мяч полетел в створ, но Песьяков справился, отразив угрозу рукой.

ОПАСНО! Олусегун ворвался в штрафную с левого фланга и пробил, но не смог оформить дубль - в ногу Осипенко попал игровой снаряд.

Завершается первый тайм, в котором со счётом 2-0 выигрывает "Краснодар".

Сперцян играет в стенку с Кордобой и пробивает по воротам из штрафной - попадает в руку Осипенко, после чего арбитр указывает на "точку".

Вячеслав Якимов выиграл воздух у Романа Тугарева в центре поля, но не обошёлся без нарушения правил.

Ещё одно фланговое наступление провёл "Ростов", однако на сей раз пробить по воротам Сафонова не смог. Передача Калинина на Полоза была перехвачена.

Песьяков вышел из-за штрафной и выполнил пас на правый фланг на Ланговича, который перешёл на чужую часть поля, а потом подарил мяч соперникам.

На ровном месте "быки" потеряли мяч. Ионов выполнил передачу с правого фланга на противоположный на Исаенко, но слишком сильно поднял игровой снаряд.

Байрамян перестарался в борьбе за мяч, ударив по ногам Сорокина на чужой половине поля.

А теперь и гости фолят. Петров сбил Полоза на правом фланге, а потом начал спорить с арбитром, за что и был наказан "горчичником".

31' И снова Калинину удаётся добраться до игрового снаряда в чужой штрафной, но и на этот раз нанести удар в створ не получилось.

30' Сергей Песьяков более активно вступает в игру, принимая участие в перепасовке около собственной штрафной.

29' Игорь Калинин откликнулся на навес с правого фланга и пробил с левого края штрафной - промах.

28' Матч возобновился. Гости сразу же попытались провести атаку, но безуспешно. Передача на Кордобу из глубины поля получилась слишком сильной.

26' Очень жарко в Ростове, поэтому арбитр останавливает поединок и отправляет футболистов на водные процедуры.

25' Николай Комличенко упал на правом краю штрафной площадки после борьбы с защитником "Краснодара", но Сергей Иванов фола не заметил.

24' В центре поля гости успешно сыграли в отборе, но не стали форсировать события, неспешно перейдя в розыгрыш атаки. Очень много коротких передач в исполнении "быков" наблюдаем.

23' Свисток арбитра завершил очередное позиционное наступление "быков" - Олусегун раньше времени совершил рывок, в результате чего залез в офсайд.

21' Ничего не получается у хозяев после пропущенного гола. А "Краснодар" стал играть гораздо активнее, стремясь увеличить перевес.