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Ростов
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 6
Ростов 0% (0)
X 83.3% (5)
Краснодар 16.7% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Ростов
Краснодар

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.1%
48.5%
39.4%
4 победы 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 2:0
ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2022, осталось 1 день 20 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 6
    Ростов 0% (0)
    X 83.3% (5)
    Краснодар 16.7% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ростов - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

    Исход игры
    Ростов
    0% (0)
    Ничья
    83.3% (5)
    Краснодар
    16.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (4)
    Меньше
    33.33% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (6)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:2 Ничья
    50% (3)
    1:1 Ничья
    33.3% (2)
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    Ростов
    Краснодар
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