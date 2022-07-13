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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Линфилд
0:0
Второй тайм: 54'
ТНС
0'
33' Желтая карточка
Робертс Коннор
48' Желтая карточка
Фэллон Стивен

Ход матча

33'
 
Робертс Коннор
48'
Фэллон Стивен
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 108
Линфилд 64.8% (70)
X 26.9% (29)
ТНС 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
ТНС
2.60
3.25
2.90
Все Коэффициенты
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
2
Роско
Сэм
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
8
Макклин
Кайл
5
Шилдс
Крис
20
Фэллон
Стивен
7
Миллар
Кирк
14
Макдейд
Робби
9
Купер
Джэл
25
Робертс
Коннор
22
Дэвис
Дэниэл
5
Астлс
Райан
4
Дэвис
Кестон
3
Мэрриотт
Кристофер
8
Броббелл
Райан
6
Роутледж
Джон
10
Рэдмонд
Даниэл
21
Смит
Лео
9
Макманус
Деклан
17
Уильямс
Джордан
III
Линфилд
4-3-3
ТНС
4-3-3

История личных встреч

Линфилд
ТНС

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броббелл Райан 1 0.5

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шилдс Крис 1 0
Финлейсон Дэниэл 1 0
Кларк Мэттью II 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэрриотт Кристофер 1 0
Робертс Коннор 1 0
Уильямс Джордан III 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кнокбреда - Линфилд 1:2 ТНС - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0
Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0 Линфилд - Ларн 2:1 Колрейн - Линфилд 3:0 Клифтонвилл - Линфилд 2:2 Линфилд - Гленавон 2:0
ТНС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ТНС - Линфилд 1:0 Ларн - ТНС 2:0 ТНС - Клифтонвилл 2:1 ТНС - Уоррингтон Райлендс 3:2
Пенибонт - ТНС 2:3 ТНС - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - ТНС 0:2 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - ТНС 1:2 Бала Таун - ТНС 1:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:3 ТНС - Ньютаун 0:1 ТНС - Колвин Бэй 1:0 ТНС - Пенибонт 3:3 ТНС - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:2 Кардифф МЮ - ТНС 1:1 Сефн Друидс - ТНС 1:4 ТНС - Сефн Друидс 5:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Фэллон Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Робертс Коннор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Линфилд 64.8% (70)
X 26.9% (29)
ТНС 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
ТНС
2.60
3.25
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Линфилд 0:0 ТНС онлайн

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Прогнозы на матч Линфилд 0:0 ТНС

Исход игры
Линфилд
64.8% (70)
Ничья
26.9% (29)
ТНС
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.48% (32)
Меньше
69.52% (73)
Обе команды забьют
Да
55.24% (58)
Нет
44.76% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (27)
2:1 Линфилд
23.1% (25)
1:0 Линфилд
22.2% (24)
2:0 Линфилд
14.8% (16)
0:1 ТНС
4.6% (5)
1:2 ТНС
2.8% (3)
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