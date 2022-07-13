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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Линфилд
2:0
Итог доп. времени
ТНС
0'
33' Желтая карточка
Робертс Коннор
48' Желтая карточка
Фэллон Стивен
55' Желтая карточка
Купер Джэл
72' Желтая карточка
Роско Сэм
82' Желтая карточка
Дэвис Дэниэл
85' Желтая карточка
Стюарт Джордан II
1:0
90' Гол
Малгрю Джейми
2:0
95' Гол
Девайн Этан
98' Желтая карточка
Кларк Мэттью
103' Желтая карточка
Смит Лео
118' Желтая карточка
Шилдс Крис

Ход матча

33'
 
Робертс Коннор
48'
Фэллон Стивен
 
55'
Купер Джэл
 
67'
Стюарт Джордан II
Макклин Кайл
 
68'
МакКи Крис
Финлейсон Дэниэл
 
68'
 
Кларк Бен
Рэдмонд Даниэл
72'
Роско Сэм
 
77'
 
Цеслевич Адриан
Уильямс Джордан III
78'
Малгрю Джейми
Холл Бен
 
78'
Девайн Этан
Макдейд Робби
 
82'
 
Дэвис Дэниэл
83'
 
Паск Джош
Дэвис Дэниэл
85'
Стюарт Джордан II
 
90'
Малгрю Джейми
1:0
95'
Девайн Этан
(МакКи Крис)
2:0
98'
Кларк Мэттью
 
100'
Палмер Кэмерон
Фэллон Стивен
 
100'
Пеппер Конор
Миллар Кирк
 
103'
 
Смит Лео
106'
 
Дэниэлс Джошуа
Смит Лео
111'
 
Хадсон Блейн
Дэвис Кестон
118'
Шилдс Крис
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 108
Линфилд 64.8% (70)
X 26.9% (29)
ТНС 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Джонс
Кристофер
18
Финлейсон
Дэниэл
2
Роско
Сэм
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
8
Макклин
Кайл
5
Шилдс
Крис
20
Фэллон
Стивен
7
Миллар
Кирк
14
Макдейд
Робби
9
Купер
Джэл
25
Робертс
Коннор
22
Дэвис
Дэниэл
5
Астлс
Райан
4
Дэвис
Кестон
3
Мэрриотт
Кристофер
8
Броббелл
Райан
6
Роутледж
Джон
10
Рэдмонд
Даниэл
21
Смит
Лео
9
Макманус
Деклан
17
Уильямс
Джордан
III
Линфилд
4-3-3
ТНС
4-3-3

История личных встреч

Линфилд
ТНС

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малгрю Джейми 1 0.5
Девайн Этан 1 0.5
МакКи Крис 0 0
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броббелл Райан 1 0.5

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шилдс Крис 2 0
Кларк Мэттью II 2 0
Стюарт Джордан II 1 0
Купер Джэл 1 0
Роско Сэм 1 0
Фэллон Стивен 1 0
Финлейсон Дэниэл 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэрриотт Кристофер 1 0
Робертс Коннор 1 0
Уильямс Джордан III 1 0
Смит Лео 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кнокбреда - Линфилд 1:2 ТНС - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0
Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0 Линфилд - Ларн 2:1 Колрейн - Линфилд 3:0 Клифтонвилл - Линфилд 2:2 Линфилд - Гленавон 2:0
ТНС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ТНС - Линфилд 1:0 Ларн - ТНС 2:0 ТНС - Клифтонвилл 2:1 ТНС - Уоррингтон Райлендс 3:2
Пенибонт - ТНС 2:3 ТНС - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - ТНС 0:2 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - ТНС 1:2 Бала Таун - ТНС 1:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:3 ТНС - Ньютаун 0:1 ТНС - Колвин Бэй 1:0 ТНС - Пенибонт 3:3 ТНС - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:2 Кардифф МЮ - ТНС 1:1 Сефн Друидс - ТНС 1:4 ТНС - Сефн Друидс 5:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Свисток
    126'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    118'
    Шилдс Крис получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Дэвис Кестон уходит с поля. Хадсон Блейн выходит вместо него
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Смит Лео уходит с поля. Дэниэлс Джошуа выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Желтая карточка
    103'
    Смит Лео получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Фэллон Стивен получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Робертс Коннор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Линфилд 64.8% (70)
    X 26.9% (29)
    ТНС 8.3% (9)
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    Где смотреть матч Линфилд 2:0 ТНС онлайн

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    Прогнозы на матч Линфилд 2:0 ТНС

    Исход игры
    Линфилд
    64.8% (70)
    Ничья
    26.9% (29)
    ТНС
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.48% (32)
    Меньше
    69.52% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    55.24% (58)
    Нет
    44.76% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (27)
    2:1 Линфилд
    23.1% (25)
    1:0 Линфилд
    22.2% (24)
    2:0 Линфилд
    14.8% (16)
    0:1 ТНС
    4.6% (5)
    1:2 ТНС
    2.8% (3)
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