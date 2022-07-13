Стадион: Уиндзор Парк
0'
33' Желтая карточкаРобертс Коннор
48' Желтая карточкаФэллон Стивен
55' Желтая карточкаКупер Джэл
72' Желтая карточкаРоско Сэм
82' Желтая карточкаДэвис Дэниэл
85' Желтая карточкаСтюарт Джордан II
1:0
90' ГолМалгрю Джейми
2:0
95' ГолДевайн Этан
98' Желтая карточкаКларк Мэттью
103' Желтая карточкаСмит Лео
118' Желтая карточкаШилдс Крис
Ход матча
33'
48'
55'
72'
82'
90'
1:0
95'
2:0
98'
100'
103'
106'
111'
118'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
15
Холл
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Защитник
-
25 Пеппер КонорЗащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Куинн НайалПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Лок ДжошуаПолузащитник
-
47 Корниш БеПолузащитник
- Нападающий
-
38 Уордер РисНападающий
-
Главный тренер: Лимбрик Энтони
История личных встреч
Линфилд
ТНС
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малгрю Джейми
|1
|0.5
|Девайн Этан
|1
|0.5
|МакКи Крис
|0
|0
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броббелл Райан
|1
|0.5
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шилдс Крис
|2
|0
|Кларк Мэттью II
|2
|0
|Стюарт Джордан II
|1
|0
|Купер Джэл
|1
|0
|Роско Сэм
|1
|0
|Фэллон Стивен
|1
|0
|Финлейсон Дэниэл
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэрриотт Кристофер
|1
|0
|Робертс Коннор
|1
|0
|Уильямс Джордан III
|1
|0
|Смит Лео
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кнокбреда - Линфилд 1:2 ТНС - Линфилд 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 1:2 Линфилд - Ньютаун 0:0
Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Ларн 0:0 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Гленторан 1:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Уорренпойнт Таун - Линфилд 1:2 Линфилд - Данганнон Свифт 5:0 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Баллимена Юнайтед - Линфилд 0:2 Каррик Рейнджерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Портадаун 1:0 Гленторан - Линфилд 1:0 Линфилд - Ларн 2:1 Колрейн - Линфилд 3:0 Клифтонвилл - Линфилд 2:2 Линфилд - Гленавон 2:0
ТНС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ТНС - Линфилд 1:0 Ларн - ТНС 2:0 ТНС - Клифтонвилл 2:1 ТНС - Уоррингтон Райлендс 3:2
Пенибонт - ТНС 2:3 ТНС - Каернарфон Таун 3:1 Ньютаун - ТНС 0:2 ТНС - Флинт Таун Юнайтед 7:0 Пенибонт - ТНС 1:2 Бала Таун - ТНС 1:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:3 ТНС - Ньютаун 0:1 ТНС - Колвин Бэй 1:0 ТНС - Пенибонт 3:3 ТНС - Бала Таун 2:1 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:2 Кардифф МЮ - ТНС 1:1 Сефн Друидс - ТНС 1:4 ТНС - Сефн Друидс 5:1 Каернарфон Таун - ТНС 0:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Линфилд 2:0 ТНС
Исход игры
Линфилд
64.8% (70)
Ничья
26.9% (29)
ТНС
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.48% (32)
Меньше
69.52% (73)
Обе команды забьют
Да
55.24% (58)
Нет
44.76% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (27)
2:1 Линфилд
23.1% (25)
1:0 Линфилд
22.2% (24)
2:0 Линфилд
14.8% (16)
0:1 ТНС
4.6% (5)
1:2 ТНС
2.8% (3)
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