Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Химки
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|1
|0.33
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мирзов Резиуан
|2
|0.67
|Долгов Александр
|1
|0.33
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.33
|Ломовицкий Александр
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|1
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
5
56%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5
Химки
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2
Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Химки
Исход игры
Торпедо Москва
17.4% (8)
Ничья
50% (23)
Химки
32.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
90.48% (38)
Нет
9.52% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (18)
1:2 Химки
26.1% (12)
2:2 Ничья
8.7% (4)
1:0 Торпедо Москва
6.5% (3)
2:1 Торпедо Москва
6.5% (3)
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