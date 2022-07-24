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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Торпедо Москва
 
Позже
Химки

История личных встреч

Торпедо Москва
Химки

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.33
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мирзов Резиуан 2 0.67
Долгов Александр 1 0.33
Руденко Александр Александрович 1 0.33
Ломовицкий Александр 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 1 0
Лебеденко Игорь 1 0
Самсонов Артём Владимирович 1 0
Енин Иван 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Чёрный Артур 1 0
Садыгов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
5
56%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2
СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5
Химки
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2
Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ЦСКА Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
7. Химки Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
8. Ахмат Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Факел Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
14. Локомотив Москва Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
15. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2. ЦСКА Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Ахмат Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краснодар Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Урал Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
7. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Факел Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Локомотив Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 4 часа 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Торпедо Москва 17.4% (8)
    X 50% (23)
    Химки 32.6% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Химки
    4.38
    4.05
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Химки

    Исход игры
    Торпедо Москва
    17.4% (8)
    Ничья
    50% (23)
    Химки
    32.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (18)
    1:2 Химки
    26.1% (12)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    1:0 Торпедо Москва
    6.5% (3)
    2:1 Торпедо Москва
    6.5% (3)
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    Химки
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