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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Лестер
1:0
Перерыв
Брентфорд
0'
1:0
33' Гол
Кастань Тимоти

Ход матча

33'
Кастань Тимоти
(Мэддисон Джеймс)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 127
Лестер 92.9% (118)
X 7.1% (9)
Брентфорд 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Брентфорд
2.05
5.27
4.13
Все Коэффициенты
Новости
12
Уорд
Дэнни
II
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
18
Амарти
Даниэль
27
Кастань
Тимоти
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
18
Янссон
Понтус
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
Лестер
3-5-1-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:3
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастань Тимоти 1 1
Мэддисон Джеймс 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4
Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Брайтон 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лестер 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Челси 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брентфорд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Манчестер Юнайтед 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лестер 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брайтон 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брентфорд 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Манчестер Юнайтед 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Брайтон 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Челси 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Брентфорд 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего опасного не смогли создать команды за эту минуту. Судья отправил футболистов на перерыв.
  • Перерыв
    45'
    Одна минута добавлена к первому тайму.
  • 44'
    Мэддисон вошёл в штрафную площадь соперника, но два защитника "Брентфорда" смогли разобраться с ним. 
  • 42'
    Не идут в прессинг футболисты "Лестера", но при этом не оставляют свободных зон, поэтому гости никак не могут продвинуться вперёд.
  • 41'
    "Брентфорд" снова забрал мяч под свой контроль, но "Лестер" пока не пускает их на свою половину поля.
  • Угловой
    40'
    Угловой подавали игроки "Лестера", но Райя оказался первым на мяче.
  • Штанга
    39'
    ШТАНГА! Тилеманс мощно пробил из-за пределов штрафной площади, но попал точно в штангу ворот "Брентфорда".
  • 37'
    Забросил по левому флангу игрок "Брентфорда", но защитника хозяев ликвидировала потенциальную угрозу.
  • 36'
    Мэддисон с лёта попытался пробить после подачи с левого фланга от своего напарника, но не сильным получился его удар. Голкипер "Брентфорда" на месте. 
  • 34'
    Складывается ощущение, что футболисты "Лестера" уже готовы уходить на перерыв. Скорости в матче пока те же.
  • 33'
    Хорошая погода сегодня в "Лестере". Всего +23 градуса, отличная температура для игры в футбол. Именно поэтому  не понятно, почему игра проходит в таком медленном темпе.
  • 32'
    Быть может, этот гол расшевелит команды и поактивнее пойдёт игра.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастань! 1-0! Пошла подача с углового от футболиста "Лестера", Кастань выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в ворота соперника.
  • Угловой
    29'
    Варди заработал очередной угловой.
  • 27'
    Фофана довольно часто подключается к атакам, хорошо они взаимодействуют с Катанем.
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    • 26'
      Только стоило включиться игрокам "Лестера" в командный прессинг, как тут же отобрали мяч на чужой половине поля, но дальше игрок "лис" нарушил правила.
    • 25'
      Складывается ощущение, что пока только Тилеманс пытается взвинтить темп игры, но партнёры никак не хотят его поддерживать. 
    • Офсайд
      24'
      Тилеманс забросил в штрафную на Варди, но форвард оказался в положении "вне игры".
    • 22'
      "Брентфорд" перехватил передачу Мэддисона, футболисты были готовы убежать в контратаку, но тут же сами потеряли мяч.
    • 21'
      Медленно идёт игра, практически без опасных моментов. Хозяева просто перекатывают мяч в центре поля, потому что "Брентфорд"  не оставляет свободных зон.
    • 20'
      При этом 65% владения мячом в пользу "Лестера", у "Брентфорда" 35%. Хотя был хороший промежуток времени у гостей, когда они контролировали игру. 
    • 19'
      Отлично смотрятся футболисты "Брентфорда", хорошо работает их прессинг. Оба центральных защитника команды достаточно высоко поднимаются при владении мячом, пытаясь найти напарников для развития атаки. 
    • 17'
      Тилеманс сделал подачу в штрафную площадь "Брентфорда" с правого фланга, где Мэддисон каким-то чудом смог выиграть борьбу у двоих защитников, но пробил мимо цели.
    • Опасный момент
      16'
      МОМЕНТ! Провалилась оборона "Лестера"! Янссон с центра поля закинул мяч за спину защитникам "Лестера", там его принял Тони, но не смог переиграть Уорда.
    • 15'
      Последние пять минут "Брентфорд" забрал мяч под свой контроль, а "Лестер" пытается убегать в быстрые контратаки. 
    • 14'
      Кастань увидел своего игрока в штрафной площади "Брентфорда", точно вырезал на него с правого фланга, но защитник гостей смог опередить Дьюсбери-Холла.
    • 13'
      Отобрали мяч футболисты "Брентфорда" на правом фланге благодаря своему прессингу, после чего последовал заброс в штрафную площадь "Лестера", где никого не оказалось, кроме Уорда.
    • 12'
      Тилеманс мощно зарядил метров с 35-ти примерно, но Райя оказался на месте.
    • 11'
      Не дают игроки "Брентфорда" продвинуться "Лестеру" в плане атаки, задавливая мощным прессингом в центре поля. 
    • 10'
      Пока без высоких скоростей проходит встреча, но "Лестер" больше времени проводит с игровым снарядом.
    • 9'
      Мбеумо получил мяч на правом фланге, где остался абсолютно один. Он мощно зарядил с правой, но попал точно в руки голкиперу "Лестера".
    • 8'
      "Лестер" больше владеет мячом. После стартовых пяти минут у них стало лучше получаться пробираться на половину поля соперника, но пока без опасных моментов идёт игра.
    • Угловой
      7'
      Заработал первый угловой в матче Варди, но защитники "Брентфорда" спокойно выбили мяч из своей штрафной площади после подачи "лис".
    • 6'
      Джастин на левом фланге пытался накрутить двоих защитников, но оборона пока надёжна у "Брентфорда".
    • 5'
      Очень хорошо "Брентфорд" действует в прессинге, практически нет продвижения мяча вперёд у "Лестера".
    • 4'
      "Лестер" впервые с начала матча смог перейти половину поля соперника, Варди по левому краю ворвался в штрафную, но защитник "Брентфорда" чисто сыграл в подкате. 
    • 3'
      Генри получил сзади жёсткий удар от Варди, но смог самостоятельно подняться.
    • 2'
      "Лестер" сегодня играет в синей форме, а "Брентфорд" в красно-белых футболках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! "Брентфорд" разыграл с центра поля.
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    Прогнозы на матч Лестер 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Лестер
    92.9% (118)
    Ничья
    7.1% (9)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    68.1% (79)
    Нет
    31.9% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    46.5% (59)
    2:0 Лестер
    18.9% (24)
    3:1 Лестер
    8.7% (11)
    1:0 Лестер
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Лестер
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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