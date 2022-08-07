ШТАНГА! Тилеманс мощно пробил из-за пределов штрафной площади, но попал точно в штангу ворот "Брентфорда".

Угловой подавали игроки "Лестера", но Райя оказался первым на мяче.

"Брентфорд" снова забрал мяч под свой контроль, но "Лестер" пока не пускает их на свою половину поля.

Не идут в прессинг футболисты "Лестера", но при этом не оставляют свободных зон, поэтому гости никак не могут продвинуться вперёд.

Мэддисон вошёл в штрафную площадь соперника, но два защитника "Брентфорда" смогли разобраться с ним.

Ничего опасного не смогли создать команды за эту минуту. Судья отправил футболистов на перерыв.

Фофана довольно часто подключается к атакам, хорошо они взаимодействуют с Катанем.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастань! 1-0! Пошла подача с углового от футболиста "Лестера", Кастань выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в ворота соперника.

Быть может, этот гол расшевелит команды и поактивнее пойдёт игра.

Хорошая погода сегодня в "Лестере". Всего +23 градуса, отличная температура для игры в футбол. Именно поэтому не понятно, почему игра проходит в таком медленном темпе.

Складывается ощущение, что футболисты "Лестера" уже готовы уходить на перерыв. Скорости в матче пока те же.

Мэддисон с лёта попытался пробить после подачи с левого фланга от своего напарника, но не сильным получился его удар. Голкипер "Брентфорда" на месте.

Забросил по левому флангу игрок "Брентфорда", но защитника хозяев ликвидировала потенциальную угрозу.

26' Только стоило включиться игрокам "Лестера" в командный прессинг, как тут же отобрали мяч на чужой половине поля, но дальше игрок "лис" нарушил правила.

25' Складывается ощущение, что пока только Тилеманс пытается взвинтить темп игры, но партнёры никак не хотят его поддерживать.

24' Тилеманс забросил в штрафную на Варди, но форвард оказался в положении "вне игры".

22' "Брентфорд" перехватил передачу Мэддисона, футболисты были готовы убежать в контратаку, но тут же сами потеряли мяч.

21' Медленно идёт игра, практически без опасных моментов. Хозяева просто перекатывают мяч в центре поля, потому что "Брентфорд" не оставляет свободных зон.

20' При этом 65% владения мячом в пользу "Лестера", у "Брентфорда" 35%. Хотя был хороший промежуток времени у гостей, когда они контролировали игру.

19' Отлично смотрятся футболисты "Брентфорда", хорошо работает их прессинг. Оба центральных защитника команды достаточно высоко поднимаются при владении мячом, пытаясь найти напарников для развития атаки.

17' Тилеманс сделал подачу в штрафную площадь "Брентфорда" с правого фланга, где Мэддисон каким-то чудом смог выиграть борьбу у двоих защитников, но пробил мимо цели.

16' МОМЕНТ! Провалилась оборона "Лестера"! Янссон с центра поля закинул мяч за спину защитникам "Лестера", там его принял Тони, но не смог переиграть Уорда.