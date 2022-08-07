Стадион: Кинг Пауэр
Ход матча
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Чодури ХамзаЗащитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
26 Прат ДеннисНападающий
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Брентфорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастань Тимоти
|1
|1
|Мэддисон Джеймс
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4
Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Брайтон
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лестер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брентфорд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лестер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Брайтон
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брентфорд
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Манчестер Юнайтед
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Брайтон
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Брентфорд
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Лестер 1:0 Брентфорд
Исход игры
Лестер
92.9% (118)
Ничья
7.1% (9)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (76)
Меньше
34.48% (40)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
2:1 Лестер
46.5% (59)
2:0 Лестер
18.9% (24)
3:1 Лестер
8.7% (11)
1:0 Лестер
7.9% (10)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Лестер
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!