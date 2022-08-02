  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Лестер
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 41
Лестер 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Брентфорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Брентфорд
2.06
3.88
3.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лестер
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:3
К
0:1

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4
Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1
Команда И В Н П Г О
1. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 2 дня 5 часов 33 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Лестер 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Брентфорд
    2.06
    3.88
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Брентфорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Лестер - Брентфорд

    Исход игры
    Лестер
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    53.7% (22)
    2:0 Лестер
    19.5% (8)
    3:1 Лестер
    7.3% (3)
    1:0 Лестер
    7.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лестер
    Брентфорд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     