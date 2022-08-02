Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Брентфорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4
Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Лестер - Брентфорд
Исход игры
Лестер
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Брентфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Лестер
53.7% (22)
2:0 Лестер
19.5% (8)
3:1 Лестер
7.3% (3)
1:0 Лестер
7.3% (3)
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