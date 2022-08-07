ОПАСНО! Силас Мвумпа продавил Вилли Орбана в штрафной площадке, оказался перед Петером Гулачи и пробил мимо правого угла.

Первая жёлтая карточка в нашем поединке состоялась. Её автором становится Доменико Тедеско за слишком активное выражение эмоций.

"Штуттгарт" снова проводит атаку, которую тоже завершает ударом - из-за штрафной выстрелил Фюрих, но Гулачи справился.

Решил взять паузу "РБ Лейпциг", отдавая игровой снаряд соперникам и переходя на игру вторым номером. "Штуттгарт" не форсирует события, постепенно продвигаясь вперёд.

На чужой половине поля "быки" перехватили мяч, после чего удар с левого угла штрафной площадки нанёс Дани Ольмо, найдя руки Флориана Мюллера.

+29 градусов сегодня в Штуттгарте, поэтому Тобиас Штилер даёт футболистам возможность отдохнуть, отправляя их на водопой.

Освежились игроки, пообщались с тренерами, а теперь готовы продолжать матч, который постепенно добирается до экватора.

20' Кевин Кампль отправил мяч на левый фланг на Кристофера Нкунку, который не сумел во время совершить рывок, позволив круглому уйти в аут.

19' Андре Силва совершил рывок по правому флангу и покатил в центр штрафной на Нкунку, который уже заносил ногу для удара, но в последний момент его опередил Вальдемар Антон.

17' Активен на старте поединка Ольмо. На сей раз Дани решился на удар с дальней дистанции, отправив игровой снаряд значительно выше ворот.

16' Дани Ольмо сместился на левый фланг и выполнил передачу вперёд на Давида Раума, которому не хватило скорости, чтобы уйти от Мавропаноса.

15' Повторный угловой был легко отражён хозяевами, но они проиграли подбор, поэтому вынуждены оставаться в обороне, сдерживая наступление вторым темпом.

14' На правом фланге гости разыграли корнер, после чего дальний удар нанёс Хенрихс и попал в соперника. Ещё один корнер для "РБ Лейпциг".

13' На своей половине поля "швабы" владеют игровым снарядом, но даже это даётся с трудом, так как гости оказывают давление, используя прессинг.