Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
Первый тайм: 26'
Все видео голов с матчей
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Ход матча
8'
0:1
19'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
10
Томаш
Тьягу
38
Новоа
Уго
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
14 Мвумпа СиласЗащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Новоа УгоЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штуттгарт
РБ Лейпциг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Штуттгарт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|РБ Лейпциг
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Штуттгарт
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Штуттгарт
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кёльн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Штуттгарт
4.8% (6)
Ничья
9.5% (12)
РБ Лейпциг
85.7% (108)
Тотал 2.5
Больше
83.62% (97)
Меньше
16.38% (19)
Обе команды забьют
Да
88.79% (103)
Нет
11.21% (13)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
55.6% (70)
1:3 РБ Лейпциг
9.5% (12)
0:2 РБ Лейпциг
6.3% (8)
2:3 РБ Лейпциг
4.8% (6)
1:1 Ничья
4.8% (6)
2:1 Штуттгарт
2.4% (3)
0:1 РБ Лейпциг
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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