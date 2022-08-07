  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Штуттгарт
0:1
Первый тайм: 26'
РБ Лейпциг
0'
0:1
8' Гол
Нкунку Кристофер
19' Желтая карточка
Тедеско Доменико
0:1. Гол Кристофера Нкунку (виде...

Ход матча

8'
0:1
Нкунку Кристофер
(Ольмо Дани)
19'
 
Тедеско Доменико

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 126
Штуттгарт 4.8% (6)
X 9.5% (12)
РБ Лейпциг 85.7% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
РБ Лейпциг
4.40
4.16
2.03
Все Коэффициенты
Новости
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
9
Калайджич
Саша
10
Томаш
Тьягу
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
38
Новоа
Уго
22
Раум
Давид
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
7
Ольмо
Дани
19
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Штуттгарт
3-5-2
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Штуттгарт
РБ Лейпциг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:2
Б
4:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
5. РБ Лейпциг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Боруссия Д 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Штуттгарт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Боруссия Д 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
6. РБ Лейпциг 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Штуттгарт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. РБ Лейпциг 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Штуттгарт 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 28'
    Освежились игроки, пообщались с тренерами, а теперь готовы продолжать матч, который постепенно добирается до экватора. 
  • Судья
    27'
    +29 градусов сегодня в Штуттгарте, поэтому Тобиас Штилер даёт футболистам возможность отдохнуть, отправляя их на водопой. 
  • 26'
    На чужой половине поля "быки" перехватили мяч, после чего удар с левого угла штрафной площадки нанёс Дани Ольмо, найдя руки Флориана Мюллера. 
  • 25'
    Решил взять паузу "РБ Лейпциг", отдавая игровой снаряд соперникам и переходя на игру вторым номером. "Штуттгарт" не форсирует события, постепенно продвигаясь вперёд. 
  • 24'
    "Штуттгарт" снова проводит атаку, которую тоже завершает ударом - из-за штрафной выстрелил Фюрих, но Гулачи справился. 
  • Желтая карточка
    22'
    Первая жёлтая карточка в нашем поединке состоялась. Её автором становится Доменико Тедеско за слишком активное выражение эмоций. 
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Силас Мвумпа продавил Вилли Орбана в штрафной площадке, оказался перед Петером Гулачи и пробил мимо правого угла. 
  • 20'
    Кевин Кампль отправил мяч на левый фланг на Кристофера Нкунку, который не сумел во время совершить рывок, позволив круглому уйти в аут. 
  • 19'
    Андре Силва совершил рывок по правому флангу и покатил в центр штрафной на Нкунку, который уже заносил ногу для удара, но в последний момент его опередил Вальдемар Антон. 
  • 17'
    Активен на старте поединка Ольмо. На сей раз Дани решился на удар с дальней дистанции, отправив игровой снаряд значительно выше ворот. 
  • 16'
    Дани Ольмо сместился на левый фланг и выполнил передачу вперёд на Давида Раума, которому не хватило скорости, чтобы уйти от Мавропаноса. 
  • Угловой
    15'
    Повторный угловой был легко отражён хозяевами, но они проиграли подбор, поэтому вынуждены оставаться в обороне, сдерживая наступление вторым темпом. 
  • Угловой
    14'
    На правом фланге гости разыграли корнер, после чего дальний удар нанёс Хенрихс и попал в соперника. Ещё один корнер для "РБ Лейпциг". 
  • 13'
    На своей половине поля "швабы" владеют игровым снарядом, но даже это даётся с трудом, так как гости оказывают давление, используя прессинг. 
  • 11'
    Через центр "быки" попробовали организовать атаку, но против оказался Хироки Ито, опередив Андре Силву и выбив мяч в центр поля. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Постепенно "РБ Лейпциг" начал перехватывать инициативу, и очень быстро сумел нанести результативный удар. Теперь может ловить хозяев на контратаках. 
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! НКУНКУ!!! Классная комбинация удаётся гостям, в которую вошли передачи в касание, а завершилась она результативным ударом Нкунку в правый нижний угол практически с линии вратарской. 
    • 8'
      Кристофер Нкунку принял мяч перед штрафной площадкой, сделал несколько ложных движений, а потом нанёс удар, который получился слишком неточным. 
    • 7'
      Силас Мвумпа встретился с мячом на левом фланге, а потом выполнил передачу в штрафную - попал в Клостерманна и заработал угловой, но судья касания не заметил, поэтому назначил удар от ворот. 
    • 6'
      А вот и первый удар по воротам Флориана Мюллера состоялся, его автором стал Лукас Клостерманн, но защитники "Штуттгарта" заблокировали. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Ватару Эндо грубо встречает Дани Ольмо на правом фланге, роняя оппонента на газон. 
    • 4'
      "РБ Лейпциг" пока не может установить контроль над мячом и провести позиционное наступление. Очень активно начинает "Штуттгарт". 
    • Судья
      3'
      Силас Мвумпа принимает мяч на левом краю штрафной площадки, а потом падает после контакта с Вилли Орбаном - судья пенальти не ставит. 
    • 2'
      Хозяева сделали стартовый удар по мячу, а потом отправили его на чужую половину поля, включив высокий прессинг. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Штуттгарт
    4.8% (6)
    Ничья
    9.5% (12)
    РБ Лейпциг
    85.7% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.62% (97)
    Меньше
    16.38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.79% (103)
    Нет
    11.21% (13)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    55.6% (70)
    1:3 РБ Лейпциг
    9.5% (12)
    0:2 РБ Лейпциг
    6.3% (8)
    2:3 РБ Лейпциг
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    2:1 Штуттгарт
    2.4% (3)
    0:1 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Штуттгарт
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     