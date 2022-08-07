Стадион: Solidarnost Arena
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
-
92 Цесь ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Ilya Kuptsov
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
История личных встреч
Крылья Советов
Динамо Москва
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|2
|0.67
|Ежов Роман
|1
|0.33
|Якуба Денис
|1
|0.33
|Шитов Владислав
|1
|0.33
|Коваленко Александр
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|1.33
|Захарян Арсен
|1
|0.33
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.33
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.33
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захарян Арсен
|2
|1
|Макаров Денис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3
Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|4.
|Химки
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|Оренбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|13.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
|16.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ростов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Оренбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|5.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва
Исход игры
Крылья Советов
18.1% (26)
Ничья
32.6% (47)
Динамо Москва
49.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
84.87% (101)
Нет
15.13% (18)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
28.5% (41)
1:1 Ничья
20.8% (30)
2:2 Ничья
7.6% (11)
2:1 Крылья Советов
6.9% (10)
0:1 Динамо Москва
4.9% (7)
1:3 Динамо Москва
3.5% (5)
0:2 Динамо Москва
3.5% (5)
1:0 Крылья Советов
2.1% (3)
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