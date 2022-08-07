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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Крылья Советов
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 143
Крылья Советов 17.5% (25)
X 32.9% (47)
Динамо Москва 49.7% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Динамо Москва
3.20
3.70
3.55
Все Коэффициенты
Новости
Крылья Советов
Динамо Москва

История личных встреч

Крылья Советов
Динамо Москва

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 0.67
Ежов Роман 1 0.33
Якуба Денис 1 0.33
Шитов Владислав 1 0.33
Коваленко Александр 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 1.33
Захарян Арсен 1 0.33
Грулёв Вячеслав 1 0.33
Фомин Даниил 1 (1) 0.33

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 1 0
Гапонов Илья 1 0
Горшков Юрий 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 2 1
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3
Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Спартак Москва Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Зенит Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
4. Химки Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Ростов Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
9. Ахмат Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Оренбург Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
13. Факел Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
14. Локомотив Москва Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
16. Урал Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Зенит Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Химки Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Спартак Москва Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ростов Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Оренбург Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Локомотив Москва Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Факел Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Пари НН Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Крылья Советов Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
5. Сочи Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Ростов Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Динамо Москва Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
9. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Пари НН Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Оренбург Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2022, осталось 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Крылья Советов 17.5% (25)
    X 32.9% (47)
    Динамо Москва 49.7% (71)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Динамо Москва
    3.20
    3.70
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Динамо Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    18.1% (26)
    Ничья
    32.6% (47)
    Динамо Москва
    49.3% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    84.87% (101)
    Нет
    15.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    28.5% (41)
    1:1 Ничья
    20.8% (30)
    2:2 Ничья
    7.6% (11)
    2:1 Крылья Советов
    6.9% (10)
    0:1 Динамо Москва
    4.9% (7)
    1:3 Динамо Москва
    3.5% (5)
    0:2 Динамо Москва
    3.5% (5)
    1:0 Крылья Советов
    2.1% (3)
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    Крылья Советов
    Динамо Москва
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