Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
0:1
Перерыв
Ход матча
9'
0:1
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
21
Са
Педру
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
77
Сантос
Луис
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
-
85 Bruno Reis2
-
70 Rui Gomes IV
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
73 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
-
-
80 Berna
-
62 Pedro Gomes
-
-
55 Julio Dabo
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Портимоненсе
Боавишта
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|1
|1
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Боавишта
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Витория Гимарайнш
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шавиш
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Портимоненсе
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Эшторил
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брага
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|5.
|Санта-Клара
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Визела
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Боавишта
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витория Гимарайнш
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спортинг Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Каса Пиа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фамаликан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Маритиму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арока
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Шавиш
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Портимоненсе
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Визела
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Боавишта
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Витория Гимарайнш
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Каса Пиа
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|Эшторил
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Санта-Клара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Пасуш де Феррейра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шавиш
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Портимоненсе
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Риу Аве
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фамаликан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Маритиму
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Арока
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:1 Боавишта
Исход игры
Портимоненсе
39.8% (47)
Ничья
50% (59)
Боавишта
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
15.25% (18)
Меньше
84.75% (100)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (54)
1:0 Портимоненсе
27.1% (32)
2:1 Портимоненсе
10.2% (12)
1:2 Боавишта
4.2% (5)
0:1 Боавишта
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Портимоненсе
2.5% (3)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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