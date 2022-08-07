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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Портимоненсе
0:1
Перерыв
Боавишта
0'
0:1
9' Гол
Нжие Юсуфа
45' Желтая карточка
Оливейро Андерсон

Ход матча

9'
0:1
Нжие Юсуфа
(Макута Гайус)
45'
Оливейро Андерсон
 
Прогнозы 118
Портимоненсе 39.8% (47)
X 50% (59)
Боавишта 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Боавишта
5.82
3.45
3.85
Все Коэффициенты
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
4
Виллиан
II
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
6
Жоку
Энрике
21
Са
Педру
93
Велинтон
Жуниор
38
Эштрела
Паулу
11
Оливейро
Андерсон
II
99
Yago
Cariello
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
25
Хамаче
Янис
77
Сантос
Луис
11
Нжие
Юсуфа
7
Горре
Кенджи
Портимоненсе
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Боавишта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ГЛ
0:1
ГЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 1 1
Макута Гайус 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейро Андерсон II 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Боавишта 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шавиш 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Боавишта 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шавиш 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Портимоненсе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Витория Гимарайнш 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шавиш 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Портимоненсе 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Оливейро Андерсон II получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Портимоненсе 39.8% (47)
X 50% (59)
Боавишта 10.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Боавишта
5.82
3.45
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портимоненсе 0:1 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:1 Боавишта

Исход игры
Портимоненсе
39.8% (47)
Ничья
50% (59)
Боавишта
10.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
15.25% (18)
Меньше
84.75% (100)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (54)
1:0 Портимоненсе
27.1% (32)
2:1 Портимоненсе
10.2% (12)
1:2 Боавишта
4.2% (5)
0:1 Боавишта
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Портимоненсе
2.5% (3)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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