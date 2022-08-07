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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига

2022-2023

Стадион:
Портимоненсе
0:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
9' Гол
Нжие Юсуфа
45' Желтая карточка
Оливейро Андерсон
61' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
62' Желтая карточка
Са Педру
90' Желтая карточка
Эвертон Перейра
90'+7
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
4
Виллиан
II
22
Релвас
Филипе
14
Сек
Мустафа
6
Жоку
Энрике
21
Са
Педру
93
Велинтон
Жуниор
38
Эштрела
Паулу
11
Оливейро
Андерсон
II
99
Yago
Cariello
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
79
Мальейру
Педро
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
25
Хамаче
Янис
77
Сантос
Луис
11
Нжие
Юсуфа
7
Горре
Кенджи
Портимоненсе
4-2-3-1
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Боавишта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ГЛ
0:1
ГЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 1 1
Макута Гайус 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвертон Перейра 1 0
Са Педру 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжие Юсуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портимоненсе - Estrela 2:1 Портимоненсе - Ковила 1:0 Портимоненсе - Брага 2:0 Спортинг Л - Портимоненсе 0:2
Рома - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:1 Портимоненсе - Бирмингем 1:1 Портимоненсе - Монако 0:2 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 2:3 Арока - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Боавишта - Боливар 3:3 Трофенсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Варзим 0:3 Тондела - Боавишта 2:2
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0 Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Бенфика 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Эшторил 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Брага 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Санта-Клара 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Визела 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Боавишта 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спортинг Л 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Каса Пиа 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фамаликан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Маритиму 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арока 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Шавиш 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Портимоненсе 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Визела 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Боавишта 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Витория Гимарайнш 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Каса Пиа 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Спортинг Л 1 0 1 0 3 - 3 1
6. Эшторил 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брага 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санта-Клара 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Порту 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пасуш де Феррейра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шавиш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Портимоненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Риу Аве 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Жил Висенте 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фамаликан 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Маритиму 1 0 0 1 1 - 5 0
18. Арока 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Оливейро Андерсон II получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Нжие Юсуфа бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Портимоненсе 39.8% (47)
    X 50% (59)
    Боавишта 10.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Портимоненсе 0:1 Боавишта

    Исход игры
    Портимоненсе
    39.8% (47)
    Ничья
    50% (59)
    Боавишта
    10.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.25% (18)
    Меньше
    84.75% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.8% (54)
    1:0 Портимоненсе
    27.1% (32)
    2:1 Портимоненсе
    10.2% (12)
    1:2 Боавишта
    4.2% (5)
    0:1 Боавишта
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Портимоненсе
    2.5% (3)
    0:2 Боавишта
    1.7% (2)
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