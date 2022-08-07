Стадион: Рейн Энерги
Ход матча
10'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
30
Крал
Алекс
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
История личных встреч
Кёльн
Шальке 04
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|0
|1
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2
Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0
Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шальке 04
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Штуттгарт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Кёльн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Кёльн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Штуттгарт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шальке 04
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Байер Л
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шальке 04
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штуттгарт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кёльн
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Айнтрахт Фр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Байер Л
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Шальке 04
Исход игры
Кёльн
59.8% (73)
Ничья
26.2% (32)
Шальке 04
13.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (63)
Меньше
46.15% (54)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
35.2% (43)
1:1 Ничья
21.3% (26)
1:0 Кёльн
15.6% (19)
1:2 Шальке 04
9% (11)
3:1 Кёльн
4.1% (5)
2:0 Кёльн
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:2 Шальке 04
1.6% (2)
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