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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 50000
Кёльн
3:1
Конец матча
Шальке 04
0'
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Саласар Родриго
35' Красная карточка
Дрекслер Доминик
1:0
49' Гол
Килиан Лука
51' Желтая карточка
Бруннер Седрик
2:0
62' Гол
Кайнц Флориан
2:1
76' Гол
Бюльтер Мариус
3:1
80' Гол
Любичич Деян
90'+5
3:1. Гол Деяна Любичича (видео)....
2:1. Гол Мариуса Бюльтера (видео...
2:0. Гол Флориана Кайнца (видео)...
1:0. Гол Луки Килиана (видео). Ч...

Ход матча

10'
 
Саласар Родриго
35'
 
Дрекслер Доминик
49'
Килиан Лука
(Хектор Йонас)
1:0
51'
 
Бруннер Седрик
58'
 
Бюльтер Мариус
Саласар Родриго
61'
Адамян Саркис
Шиндлер Кингсли
 
62'
Кайнц Флориан
2:0
76'
2:1
Бюльтер Мариус
(Оуведжан Томас)
76'
Майна Линтон
Кайнц Флориан
 
76'
Педерсен Кристиан
Шабо Юлиан
 
77'
 
Флик Флориан
Мор Тобиас
77'
 
Латца Данни
Краусс Том
80'
Любичич Деян
(Тилманн Ян)
3:1
85'
Олесен Матиас
Любичич Деян
 
86'
Лемперте Тим
Florian Dietz
 
88'
 
Теродде Симон
Полтер Себастьян
89'
 
Чалханоглу Керим
Крал Алекс

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Кёльн 59.8% (73)
X 26.2% (32)
Шальке 04 13.9% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
17
Шиндлер
Кингсли
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
29
Тилманн
Ян
33
Florian
Dietz
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
24
Дрекслер
Доминик
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
10
Саласар
Родриго
29
Мор
Тобиас
40
Полтер
Себастьян
Кёльн
4-1-3-2
Шальке 04
4-5-1

История личных встреч

Кёльн
Шальке 04

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:2
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:0
Б
1:1
К
1:1
Б
2:2
К
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
5:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 1 1
Любичич Деян 1 1
Килиан Лука 1 1
Хектор Йонас 0 0
Тилманн Ян 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 1 1
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 0 1
Бруннер Седрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2 Кёльн - Милан 1:2
Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0
Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Кёльн 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия Д 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
8. РБ Лейпциг 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Штуттгарт 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Унион Берлин 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Боруссия М 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вольфсбург 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Штуттгарт 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Майнц 0 0 0 0 0 - 0 0
9. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Байер Л 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Герта 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фрайбург 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Бохум 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Аугсбург 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Майнц 1 1 0 0 2 - 1 3
4. РБ Лейпциг 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Вердер 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Штуттгарт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аугсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кёльн 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Айнтрахт Фр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байер Л 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Хоффенхайм 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Герта 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Кёльн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 73%, Шальке 04: 27%.
  • 94'
    Латца Данни успешно блокирует удар.
  • 94'
    Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Ян Тильман из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Адамян Саркис из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Кёльн начинает контратаку
    • 92'
      Скири Эйе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Керим Чалханохлу нанес удар в каркас ворот!
    • 92'
      Бюльтер Мариус из команды Шальке 04 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Шальке 04
    • 91'
      Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Кёльн: 74%, Шальке 04: 26%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кёльн 59.8% (73)
    X 26.2% (32)
    Шальке 04 13.9% (17)
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    Прогнозы на матч Кёльн 3:1 Шальке 04

    Исход игры
    Кёльн
    59.8% (73)
    Ничья
    26.2% (32)
    Шальке 04
    13.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    35.2% (43)
    1:1 Ничья
    21.3% (26)
    1:0 Кёльн
    15.6% (19)
    1:2 Шальке 04
    9% (11)
    3:1 Кёльн
    4.1% (5)
    2:0 Кёльн
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Шальке 04
    1.6% (2)
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