Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ян Тильман нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ШТАНГА! Так было близко к голу - Керим Чалханохлу нанес удар в каркас ворот!

Ян Тильман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ян Тильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ян Тильман пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

46' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бруннер Седрик выиграл воздушное противоборство у Ян Тильман.

44' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Шиндлер Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Любичич Деян не смог попасть в створ ударом издали

42' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошую попытку сделал Любичич Деян . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Шиндлер Кингсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Матч возобновлен

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Мор Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Кёльн

29' Мор Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Саласар Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Йосида Майя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Florian Dietz нанес удар головой, но Александр Шволов спокойно отбил мяч.

25' Шмиц Бенно из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Краусс Том выиграл воздушное противоборство у Ян Тильман.

24' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бруннер Седрик выиграл воздушное противоборство у Ян Тильман.

22' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Любичич Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Хектор Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ян Тильман из команды Кёльн в офсайде

20' Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Оооо... вот это был удар! Шабо Юлиан должен был забить с этой позиции.

18' Шабо Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Скири Эйе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Кёльн

15' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шиндлер Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бруннер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шальке 04 отменен из-за положения "вне игры".

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Команда Шальке 04 забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ян Тильман наказан за толчок Краусс Том

3' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

2' Саласар Родриго пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола